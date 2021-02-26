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Лицом к событию. Дело Бориса Немцова живет, но не побеждает?

Лицом к событию. Дело Бориса Немцова живет, но не побеждает?
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Лицом к событию. Дело Бориса Немцова живет, но не побеждает?

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Проиграно ли дело Бориса Немцова, боровшегося за свободную европейскую Россию? Обсуждают экономист и политолог Владислав Иноземцев, журналист Александр Рыклин, политик Соломон Гинзбург, социолог Денис Волков, адвокат Вадим Прохоров. Ведет передачу Михаил Соколов.Видео и текст https://www.svoboda.org/a/31123245.html

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