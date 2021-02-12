Дело о нападении бродячих собак впервые в России дошло до суда

В Красноярске завершено расследование уголовного дела о нападениях собак на людей, которые привели к жертвам. Дело было возбуждено в отношении Евгения Петрюка - бывшего начальника "Управления дорог, инфраструктуры и благоустройства" администрации Красноярска. Экс-чиновника обвиняют в халатности, повлекшей смерть двух и более людей, сообщает региональное управление СК.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение для передачи дела в суд. Это первое в России дело, связанное со смертельными нападениями бродячих собак, которое дошло до суда, сообщили ТАСС в Следственном Комитете.

По версии следствия, с октября 2019 года по февраль 2020 года Петрюк не обеспечил контроль за численностью бродячих животных, которые начали нападать на людей. В результате нападений два человека, в том числе – ребенок, получили травмы , а четверо жителей города – погибли.