"Спасти живые души". Почему в России так много беспризорных животных

В Москве открылся пункт бесплатной стерилизации уличных и беспородных домашних животных. Полгода проект будет работать на деньги от гранта московской мэрии, позднее зоозащитники и ветеринары намерены объявить о сборе средств для продолжения его деятельности. Бесплатную стерилизацию животных в Москве проводит организация помощи бездомным животным "Экология человека".

По мнению руководителя проекта Татьяны Королевой, стерилизация животных поможет снизить численность бездомных кошек и собак в Москве. Сейчас в 13 городских приютах содержится около 16 тысяч собак и 700 кошек, тысячи животных находятся на улице.

Проблема бездомных животных по всей России стоит чрезвычайно остро. По приблизительным оценкам зоозащитных организаций, популяция собак в стране составляет от 14 до 23 миллионов особей, а кошек – от 7 до 40 миллионов.

Внятной и гуманной государственной программы по регулированию их численности нет. Программа "отлов-стерилизация-вакцинация-возврат" (ОСВВ) работает лишь в нескольких российских регионах, и не всегда успешно. Радио Свобода не раз рассказывало о массовом уничтожении бездомных животных во многих российских городах. Особенно трагичной ситуация была в 2018 году, когда в РФ проводился Чемпионат мира по футболу – чтобы сделать города России более привлекательными для иностранных гостей, животных убивали в огромных количествах самыми жестокими способами.

В конце 2018 года в России был принят закон "Об ответственном обращении с животными" – но зоозащитники опасаются, что из-за запутанности формулировок и отсутствия правоприменительной практики он вряд ли сможет изменить ситуацию с бездомной живностью.

Многие специалисты полагают, что стерилизация – единственный гуманный метод регулирования численности животных в условиях мегаполиса, а также проявление ответственного отношения хозяина к своему питомцу и его потомству. По словам руководителя пункта по бесплатной стерилизации животных Татьяны Королевой, новая услуга оказалась весьма популярной и востребованной:

– Мы решили открыть этот пункт, потому что был большой социальный запрос на такую услугу, – рассказывает Татьяна Королева. – У нас есть аналогичный пункт в Одинцово. Он не бесплатный, но так как нас поддерживает международный фонд Mayhew International, мы имеем возможность проводить стерилизацию по льготным ценам. Нам часто звонят люди, которые живут в Москве. Это пенсионеры, бабушки, которые кормят кошек во дворе, и, по сути, являются опекунами животных. Но денег на их стерилизацию у них нет. В Москве много малообеспеченных людей, которые не могут себе позволить стерилизовать своего питомца в ветеринарной клинике, – говорит Королева.

Руководитель организации "Экология человека" подчеркивает, что в пункте стерилизации не принимают породистых животных – если владельцы нашли деньги на покупку дорогого питомца, то должны нести финансовую ответственность за его ветеринарное обслуживание:

Мы помогаем людям, которые берут собак и кошек с улиц и из приютов.

– Мы не принимаем людей, которые являются владельцами породистых животных, – объясняет Королева. – Мы помогаем людям, которые берут собак и кошек с улиц и из приютов. Стерилизировать животное женского пола по коммерческим ценам в ветеринарной клинике стоит в среднем 6-7 тысяч рублей и выше, то есть это достаточно дорогая услуга. Не все люди могут себе ее позволить. Тем более эти опекуны, у которых две, три, четыре кошки – там об этом вообще говорить не приходится. Мы помогаем беспородным животным. Они не всегда бездомные, они часто владельческие. Часть из них бездомные, опекунские, часть уже взятые в дом, живущие в доме. Мы принимаем метисов и непородистых животных.

Породистых, чистокровных животных мы не принимаем по двум причинам. Первая причина – это этические соображения. То есть если человек купил себе породистое животное, он должен быть в состоянии заботиться о нем. И вторая причина – чистокровные, породистые животные имеют ряд врожденных патологий, там могут быть сердечные патологии, патологии дыхательной системы, и чтобы оперировать такое животное, требуются дополнительные финансовые затраты и ветеринарные обследования, а это у нас не заложено. К тому же наша организация всячески пропагандирует и убеждает людей брать животных из приютов, спасать живые души, потому что это правильно, – говорит сотрудница проекта по бесплатной стерилизации животных.

Татьяна Королева уточняет, что человек, который принес животное на стерилизацию, несет за него ответственность. То есть если кто-то поддался порыву, увидел бездомное животное и принес в клинику, то он должен быть готов забрать его домой:

Если вы хотите заниматься животным дальше, вы либо определяете его на передержку, либо берете к себе домой

– Нужно понимать – куда впоследствии будет определено это животное, – говорит Татьяна Королева. – В Москве есть программа отлова и размещения в приюты. Если вы его увидели безнадзорное животное и не хотите, чтобы оно было на улице, тогда вы звоните в свою управу, сообщаете местонахождения животного, приезжают ловцы и забирают его в приют. На этом, собственно, ваша миссия заканчивается. Если же вы хотите заниматься этим животным дальше, принимать участие в его судьбе, вы либо определяете его на передержку, либо берете к себе домой.

Мы всем владельцам даем рекомендации после операции, и если дальше появляются какие-то вопросы или непонятные состояния у животного, конечно, владелец связывается с нами. Мы сами не звоним, потому что у нас такой большой поток животных, что мы просто не в состоянии обзванивать людей и спрашивать, как у них дела. Мы не первый год оперируем животных по этой методике, и осложнений крайне мало, меньше 1 процента, - утверждает руководитель организации "Экология человека".

​По словам Татьяна Королевой, сейчас поток желающих бесплатно стерилизовать животных настолько велик, что запись на процедуру расписана до конца марта. Проект начал работу 21 января 2019 года и рассчитан на шесть месяцев. Что будет потом, Татьяна Королева сказать затрудняется – возможно, зоозащитники и ветеринары объявят о сборе средств:

Стерилизованные животные не родят ни котят, ни щенков, гораздо меньше животных будет выброшено на улицу

– Хороший вопрос – что будет дальше? Мы бы хотели, конечно, использовать эти деньги в качестве старт-апа, чтобы этот проект через полгода был самоокупаем, – рассуждает Королева. – В идеале мы бы хотели, конечно, продолжать его, потому что мы видим невероятный шквал звонков, мы видим, что люди хотят стерилизовать своих питомцев. Мы прекрасно понимаем, что стерилизованные животные потом не родят ни котят, ни щенков, то есть гораздо меньше животных будет выброшены на улицу и размещены в муниципальных приютах Москвы. Напрямую эта связь очень явная.

Мы бы хотели привлекать пожертвования, объяснять людям, что мы можем существовать дальше, если вы, например, расскажете о нас своим знакомым, а знакомые расскажут знакомым, чтобы люди жертвовали, не знаю, по 100 рублей ежемесячно в этот пунктю И тогда мы сможем продолжать эту работу в бесплатном режиме и сможем оказывать эту услугу всем нуждающимся. Еще раз подчеркну, что мы не оперируем породистых животных, а оперируем только взятых с улицы, из приютов, поощряя в людях человеческие качества, чтобы они помогали животным, спасали живые души, а не покупали у заводчиков, – говорит руководитель организации "Экология человека" Татьяна Королева.

Зоозащитник Наталья Грановская говорит об открытии пункта бесплатной стерилизации животных в Москве с осторожным оптимизмом – она надеется, что качество ветеринарной помощи будет высоким. Проект может помочь кураторам, которые часто поддерживают сразу нескольких животных, сэкономить значительные средства:

Первый отзыв о них положительный. Но практика показывает, что такие пункты в Москве портятся не сразу

– То, что мне сейчас известно об этом проекте – это веткабинет, в котором работают два врача, и якобы все сделано на необходимом уровне, – говорит Наталья Грановская. – С начала их работы прошло очень немного времени. Первый отзыв, который мне удалось получить среди знакомых, он положительный. Девушка стерилизовала трех животных, и пока все, слава богу, здоровы и живы. Но практика показывает, что такие пункты в Москве портятся не сразу. Это не первый случай, когда за счет гранта или частных жертвователей открывается пункт стерилизации, и где-то с 90-х годов подобные места открываются и закрываются. В 90-е годы – начале 2000-х это были страшные живодерки, а сейчас я очень надеюсь на то, что люди, которые этим занялись, делают это по зову сердца, а не ради денег, поэтому пункт будет успешно работать и помогать животным и их кураторам. Кураторы – это люди, которые принимают бездомных животных к себе в квартиру или на передержку, или отправляют их в частный приют за собственный счет. Для них помощь в виде бесплатной стерилизации будет очень актуальна, –​ уверена зоозащитник:

Стерилизация в среднем стоит 6 тысяч рублей. Ветеринарные услуги стоят дороже, чем содержание животного. Чем больше куратор сэкономит, тем больше собак он заберет с улицы и пристроит

– Давайте посчитаем – если стерилизация в среднем стоит 6 тысяч рублей, а содержание собаки в частном приюте или на хорошей частной передержке в месяц обойдется примерно в 8-10 тысяч рублей, это помощь небольшая, но важная. У волонтера каждая копейка на счету, и чем больше он сэкономит денег, тем больше собак он сможет забрать с улицы и пристроить. Но важно и другое: ветеринарные услуги по лечению животного стоят гораздо дороже, чем его содержание. И если этот центр будет качественно оказывать услуги по стерилизации, то он действительно сэкономит волонтерам деньги. Если, не дай бог, там будут какие-то дешевые нитки, некачественный наркоз, плохие швы, то экономия эта выйдет боком, потому что волонтерам придется потратить большие деньги на лечение не очень качественно прооперированного животного, – говорит зоозащитник Наталья Грановская.

Еще один важный вопрос – способен ли пункт по бесплатной стерилизации уменьшить количество бездомных животных в Москве. Их насчитывается около 26 тысяч. И здесь Наталья Грановская оптимизма его сотрудников не разделяет:

Для того, чтобы решить проблему с размножением системно, нужно открывать десятки таких пунктов

– Думаю, что при таких масштабах количества бездомных животных – нет. Представим, что два ветеринара работают по 12 часов в день по очереди, сколько в день они животных могут стерилизовать? И сколько всего животных в Москве? Можно посчитать по численности муниципальных приютов, у которых открыта статистика. Например, в среднем муниципальном приюте может быть тысяча животных, в крупном – 2-2,5 тысячи, еще столько же, если не в два раза больше, бегает по улицам. То есть для того чтобы решить проблему с размножением системно, нужно открывать десятки таких пунктов. Есть еще спонсорские программы на частные пожертвования, когда с ветклиниками договариваются на определенный лимит животных. У одного такого частного фонда "Вторая жизнь" есть программа "Мартовский кот" , и они обычным ветеринарным врачам просто платят по себестоимости за стерилизованных животных, – объясняет Наталья Грановская.

Зоозащитница рассказывает, как сейчас решается проблема бездомных животных в Москве на государственном уровне. По ее мнению, ситуация в столице России далека от идеальной. Но все равно она гораздо лучше, чем в большинстве регионов:

Животные медленно и мучительно гибнут из-за того, что их кормят опилками, а не собачьим кормом

– Выглядит это примерно следующим образом. В каждом муниципальном округе Москвы, кроме Центрального, есть муниципальный приют, который оказывает городу услуги по отлову, стерилизации, чипированию и содержанию животных. Эти животные попадают в муниципальные приюты и там содержатся до того, как они будут пристроены, либо, к сожалению, погибнут. Животные гибнут по совершенно разным причинам. Такой вот жесткой усыпалки, когда животных просто нарочно жестоко убивают, сейчас в Москве, по моим данным, не наблюдается. Но есть проблемы с кормом. Животные медленно и мучительно гибнут из-за того, что их кормят опилками, а не собачьим кормом, который закупается "Автодором" по тендерам. "Автодор" при этом говорит, что он не виноват, потому что тендеры утроены так, что они обязаны покупать самый дешевый корм. Волонтерам приходится за свой счет проводить многочисленные экспертизы, доказывая, что этот корм не соответствует стандартам , – рассказывает Наталья.

По ее словам, ситуация в регионах значительно хуже:

Есть регионы, где конкурсы по ОСВВ выигрывают кампании по утилизации мусора, в итоге собак убивают

– В некоторых регионах вообще нет государственных приютов для бездомных животных. Есть какие-то люди, которые, как могут, содержат их на свои личные деньги. Есть регионы, в которых госконкурсы по ОСВВ (отлов-стерилизация-вакцинация-возврат) выигрывают компании по утилизации мусора, и они якобы там передерживают животных после стерилизации. В результате, например, в Сургуте несколько лет назад чуть не началась гражданская война , потому что волонтеры пытались захватить такой пункт и забрать оттуда животных. В итоге полиция расстреляла всех животных. То есть в регионах вообще с этим беда, потому что нет муниципальных средств.

Далеко ходить не надо – Московская область. Если в Москве есть муниципальные приюты, есть хоть какой-то легальный способ контролировать, чтобы животных не убивали, то даже в Московской области уже совсем по-другому. И любые действия Москвы по контролю численности домашних животных, бегающих по улицам, за счет того, что Московская область не прикрыта, будут бессмысленны. Мы убираем собак с московских улиц – приходят новые собаки из Московской области. А в Московской области нельзя убирать собак с улицы, иначе придут лисы, это биология, пустого места здесь не бывает, – говорит Наталья Грановская.

В конце прошлого года Госдума России приняла закон "Об ответственном обращении с животными". Но Наталья Грановская сомневается, что он способен изменить ситуацию с бездомными животными в России:

Я ничего не могу принять в этом законе, при том что я этим интересуюсь этим много лет. Его приняли, чтобы зоозащита перестала стоять с пикетами возле Госдумы

– Правоохранительные органы и раньше не понимали, что такое жестокое обращение с животными и как привлекать по этому составу преступления. С новым законом они окончательно запутались. Я ничего не могу понять в этом законе, притом что я этим интересуюсь уже много лет. С моей точки зрения, принятие нового закона – это такой маленький кусок колбасы, который законодатели кинули зоозащитникам, чтобы зоозащита перестала стоять с пикетами возле Госдумы со словами "нам нужен закон". Просили какой-нибудь закон – вот какой-нибудь закон вам и дали, – считает зоозащитница.

Руководитель Центра по защите прав животных "Вита" Ирина Новожилова напоминает, что численность бездомных животных растет по нескольким причинам: их ряды пополняют новые животные, рожденные на улице, а также потерявшиеся и выброшенные домашние животные. Кроме того, зоозащитница полагает, что на численность бездомных животных влияет бесконтрольная деятельность клубов по разведению животных:

Нужно ввести жесткий государственный контроль за теми, кто разводит животных

– Для того, чтобы решить проблему бездомных животных, нужно, как во всех странах, ввести жесткий государственный контроль за разведенцами двух уровней, – полагает Ирина Новожилова. – Потому что бездомные животные – это результат нестыковки между спросом и предложением. То есть животных производится на свет гораздо больше, чем их готовы взять в дома люди. Разведенцы бывают двух уровней – это те, кто плодят животных ради бизнеса, так называемые заводчики. Они очень сильно насытили эти нишу, с приходом 90-х эта теневая сфера вообще никем не контролируется, таких людей таких очень много.

Вторая категория – это те, кто плодят бездомных животных по недомыслию. Это наши обычные граждане, не стерилизующие животных. Тут хорошо было бы ввести экономические рычаги, вплоть до налога на нестерилизованное животное. Он есть во всех странах, и от него никто не страдает. Страдают только те, кто плодит животных. К заводчикам я бы применила еще более жесткие санкции, вплоть до квотирования: тут и налогообложение, и лицензирование, все методы хороши. Потому что делать деньги, плодя животных, в то время как тысячи неприкаянных бегают по улицам, и потакать снобизму – я хочу взять животное в дом, но только дорогую породу, под цвет обоев, – это неправильный подход, – считает Ирина Новожилова.

По мнению защитницы животных, стерилизация кошек и собак – и домашних, и беспородных – в России необходима, это действительно помогло бы улучшить ситуацию с беспризорными животными и уменьшить их численность. Но главное зло, по ее мнению, это заводчики, которых следовало бы обложить налогами:

"Я хотела взять котенка из подворотни, но таких здесь нет"

– Эта мера работает. Нам звонила знакомая из Латвии, которая переехала туда жить. Она говорит: "Я хотела тут котенка взять из подворотни, но таких кошек нет. Стала искать по объявлениям, а везде стоит слово "зарезервировано". И ей сказали, что еще на том этапе, когда люди планируют получить приплод, они заранее находят будущих владельцев при учете самого большого числа, сколько в приплоде может быть, на каждого котенка. Ни одного котенка не рождается просто так, в воздух, чтобы он провис без хозяев. То есть достаточно обдуманный подход.

А у нас до сих пор существуют мифы о стерилизации. Миф номер один, что животному для физиологии нужно дать родить хотя бы один раз. Если умножить на масштаб страны, это огромные полчища никому не нужных животных. Второй вариант – стерилизация может негативно отразиться на здоровье животного. Отнюдь, эта операция проводится уже сто лет, шов очень маленький, заживает довольно быстро, и на продолжительности жизни это не сказывается никак, животные живут так же 18-20 лет. Третий вариант – если я получу приплод, то я его легко пристрою или отдам платным перекупщикам. Не надо строить иллюзий, перекупщики возьмут деньги, а животное потом окажется в мешке.

Очень многие получают приплод, вешают объявления, а никто не берет. И животных выкидывают. У нас знакомая купила участок в 80 километрах от Москвы, и говорит: "Какой кошмар, вот едет иномарка – и вдруг вылетает пакет со щенками, с котятами". То есть люди вывезли на дачу нестерилизованное животное, а осенью получили приплод. И тогда котят и щенков просто выбрасывают. Это безответственно и жестоко, – считает руководитель центра по защите прав животных "Вита" Ирина Новожилова.

Отсутствие грамотной политики в отношении животных и рост популяции бездомных собак в России привели к тому, что на улицах российских городов появились так называемые догхантеры. Это люди, которые через соцсети объединились для убийства бездомных собак и кошек. Чаще всего животных травят, подсыпая яд в пищу. Часто гибнут и домашние животные. Движение возникло в России еще в 2006 году. Сейчас догхантеры действуют во многих городах России, а также в Украине и Болгарии. Убийства животных осуждают зоозащитные организации и обычные граждане, считая их неэтичными и противозаконными.