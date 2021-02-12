Россия готова разорвать отношения с Евросоюзом в случае значительного ужесточения санкционного режима против Москвы. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, российские власти не хотят изолироваться от мировой жизни, но готовы к этому.

В интервью журналисту Владимиру Соловьёву Лавров сказал, что решение об изоляции может быть принято, если Москва увидит в отношении себя санкции, которые несут риски российской экономике. Это было заявлено вскоре после того, как власти ЕС рассказали о подготовке нового пакета ограничений против России после отравления и ареста оппозиционного политика Алексея Навального.

Санкции анонсировал на сессии Европейского парламента после визита в Москву и встречи с Лавровым глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель. На заседании депутаты жёстко критиковали его за мягкое отношение к российской политике.

Дипломат рассказал депутатам, что во время поездки убедился, что, что Москва не планирует улучшать отношения с Брюсселем. По его оценке, Россия не оправдала ожиданий Европы по выбору демократического курса и не намерена двигаться по пути верховенства закона.

Накануне агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что после решения российского суда отправить Навального в колонию, новые санкции ЕС могут коснуться окружения президента России Владимира Путина. Активы приближённых к нему людей могут быть заморожены, им могут быть запрещены поездки в ЕС. Именно этого добиваются от западных дипломатов соратники Навального.