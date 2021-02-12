В Аргентине начался процесс по делу о контрабанде кокаина в Россию

В Аргентине начался суд по делу о контрабанде кокаина, к которому имело отношение российское посольство в Буэнос-Айресе.

В Буэнос-Айресе двое обвиняемых аргентинских граждан – полицейский Иван Близнюк и морской механик Александр Чикало. Оба они арестованы и вину не признают.

Предполагаемого организатора поставок наркотика Андрея Ковальчука ранее экстрадировали в Россию из Германии. На Ковальчука дал показания Чикало. По его словам, россиянин предлагал ему участвовать в отправке груза в Россию, но получил отказ.

В Москве задержаны три предполагаемых сообщника Ковальчука.

12 чемоданов, в которых было почти 400 килограммов кокаина, были обнаружены на на территории российского посольства в Буэнос-Айресе в декабре 2016 года. Для установления лиц, причастных к наркотрафику, кокаин заменили на муку и отправили в Москву. Следователи утверждают, что кокаин предназначался для отправки в Россию, Германию и Нидерланды.

В России слушания начались в конце прошлого года. 10 февраля суд допросил российского посла в Мексике Виктора Коронелли, который ранее работал послом в Аргентине. По данным "Коммерсанта", дипломат сообщил, что видел Ковальчука всего один раз.