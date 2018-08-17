Семья Андрея Ковальчука, предполагаемого организатора поставок кокаина из Аргентины, неоднократно использовала в своих незаконных операциях документы дипломатов. Об этом говорится в совместном расследовании телеканала "Настоящее время" и проекта "Муниципальный сканер".

Журналисты выяснили, что компания Ирины Кузьменко, сестры Ковальчука, использовала бумаги, оформленные от имени Министерства иностранных дел России, чтобы избежать досмотра на таможне и уплаты пошлин. Дважды автомобили с контрабандой все же досматривали. В них были обнаружены ноутбуки, обувь, одежда, запчасти для автомобилей и мотоциклов, серебренные заготовки для ювелирной компании весом в сотни килограммов, рекламные стенды, мужские и женские наручные часы и многое другое. При этом весь груз был оформлен как личные вещи сотрудника посольства России в Германии.

Бизнесмен Андрей Ковальчук, по данным следствия, организовал перевозку почти 400 килограммов кокаина из Аргентины в Россию по дипломатическим каналам. Об обнаружении чемоданов с наркотиком на территории российского посольства в Буэнос-Айресе стало известно в начале этого года.

По делу арестованы шесть человек – три предполагаемых сообщника контрабандистов в России, руководители фонда "Русские православные меценаты в Латинской Америке"​ Иван Близнюк и Александр Чикало в Аргентине. Андрей Ковальчук изначально был задержан в Германии, но в конце июля его выдали России.