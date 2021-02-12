Белорусским оппозиционерам выдвинули новые обвинения

Представителям белорусской оппозиции Марии Колесниковой и Максиму Знаку предъявили новые обвинения - в заговоре с целью захвата власти и создании экстремистского формирования. Колесникова и Знак находятся под арестом по другому обвинению – в призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности. По этой статье им грозит до пяти лет лишения свободы.
Максим Знак – юрист и член оппозиционного координационного совета. Его адвокаты заявляют, что предъявленные обвинения беспочвенны. По словам защиты, вся деятельность совета осуществлялась публично. Это противоречит понятию "заговор". Кроме того, и Знак, и другие оппозиционеры подчеркивали: их задача – не добиваться власти для себя, а построить диалог между властью и гражданским обществом.
Защита Колесниковой новые обвинения пока не комментировала. Сегодня стало известно, что ее адвоката могут лишить лицензии. Ранее это уже произошло с другим защитником Колесниковой. А в отношении ещё двух её адвокатов возбуждены уголовные дела.
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