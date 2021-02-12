Лукашенко хочет убрать из конституции Беларуси нейтралитет

В Минске завершилась работа Всебелорусского народного собрания. Это не предусмотренный конституцией совещательный орган, заседания которого проводятся по инициативе Александра Лукашенко раз в пять лет с участием представителей общественности, как правило, лояльных властям. На собрании обсуждались планы Лукашенко по изменению законодательства страны - после массовых протестов, которые начались в августе прошлого года.

На собрании принята резолюция: "одобрить основные положения Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021-2025 годы".

Александр Лукашенко, выступая на заседании, предложил провести в 2022 году референдум о новой конституции Беларуси, совместив его с выборами в местные органы власти. Эти выборы должны пройти не позднее января будущего года. Ранее Лукашенко намекал, что после принятия новой конституции может покинуть пост президента, однако прямо об этом не заявлял.

Лукашенко отметил, что среди изменений в конституции будет отказ от принципа нейтралитета Беларуси, поскольку "нейтральным сегодня оставаться невозможно". Хотя Беларусь входит в военно-политические блоки с Россией, в конституции страны записано, что цель её внешней политики - стремление к нейтралитету.

Об интеграции с Россией речь на собрании шла, однако о конкретных планах не говорилось.

Лукашенко коснулся также темы возможной амнистии для участников акций протеста. Он сказал, что в стране политзаключённых нет, и обрушился с критикой на представителей частного бизнеса, сказав, что они должны "работать на государство". Он в частности раскритиковал лично бросившего ему вызов на выборах банкира Виктора Бабарико, который сейчас находится в СИЗО.

Белорусская оппозиция не стала проводить массовые акции протеста во время Всебелорусского собрания. Ранее она отмечала, что львиная доля делегатов собрания - сторонники Лукашенко, поэтому его проведение нельзя считать общенациональным диалогом.