Удмуртия не стала отменять масочный режим - после критики Татарстана

Власти Удмуртии отказались от объявленного ранее решения отменить масочный режим. Это произошло после критики со стороны президента соседнего Татарстана Рустама Минниханова.

Ранее сообщалось, что с 12 февраля масочный режим в Удмуртии станет рекомендательным. Однако в распоряжении главы Удмуртии Александра Бречалова, опубликованном на сайте регионального правительства, этого пункта нет - сообщает Идель.Реалии.

В распоряжении сказано о смягчении других ограничений, введённых в связи с эпидемией коронавируса - в частности, речь идёт о возобновлении работы театров, концертных залов и музеев, а также разрешении на проведение спортивных мероприятий.

Удмуртия была первым регионом России, заявившим об отказе от обязательного ношения масок. Бречалов объяснял решение тем, что большинство жителей республики уже переболели COVID-19. По официальной статистике, в Удмуртии было выявлено около 26 тысяч инфицированных, при населении чуть более 1,5 миллионов.

Президент Татарстана Рустам Минниханов раскритиковал решение властей Удмуртии отменить масочный режим. При этом после заявления Бречалова отменить этот режим решила и Чечня. Решение Рамана Кадырова Минниханов не критиковал.

В Роспотребнадзоре указали, что требование носить маски в России пока не отменяется. Однако пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что решение о принятии или отмене ограничений принимают сами власти регионов исходя из ситуации с коронавирусом на местах.

По официальной статистике, число заражений коронавирусом в России сейчас идёт на убыль - хотя в сутки по-прежнему выявляется больше заражённых, чем весной, во время "режима самоизоляции".

По последним официальным данным, коронавирус стал главной причиной смерти около 80 тысяч жителей России. По данным Росстата, всего в России умерли более 160 тысяч заражённых коронавирусом, однако и эта цифра, вероятно, не окончательная - так называемая избыточная смертность в России в прошлом году превысила 350 тысяч человек.