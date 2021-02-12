Не голосовавших за Лукашенко сотрудников КГБ лишили льгот

Белорусский КГБ лишает привилегий своих сотрудников, которые в период президентской предвыборной кампании поставили подпись не за Александра Лукашенко. Об этом сообщает инициатива BYPOL, объединяющая бывших сотрудников спецслужб.

Организация утверждает, что меры принимаются в том числе против пенсионеров, которых подозревают в нелояльности режиму Лукашенко. В частности, их снимают с учёта в ведомственной поликлинике и отправляют за медуслугами в лечебные учреждения по месту жительства.

Как утверждается, среди лишенных привилегий оказались даже экс-глава КГБ Владимир Мацкевич и экс-глава Службы охраны президента Юрий Бородич.

По данным BYPOL, как минимум 700 человек из центрального аппарата Следственного комитета и МВД отдали свои подписи за соперников Лукашенко.