Суд в Москве арестовал двух последователей Свидетелей Иеговы

Савеловский районный суд Москвы арестовал последователей Свидетелей Иеговы Александра Серебрякова и Юрия Темирбулатова за участие в экстремистской организации. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда.

Это произошло после того, как 10 февраля в религиозной ячейке на севере Москвы были проведены обыски. В тот день Следственный комитет опубликовал соответствующую видеозапись, на которой видно, как полицейские врываются в квартиру к одному из предполагаемых участников религиозной организации и приказывают ему лечь на пол.

В свою очередь газета "Известия" демонстрировала кадры с мужчиной, которого выводили в наручниках.

Как сообщает Европейская ассоциация Свидетелей Иеговы, полицейские избивали задержанных и связывали им руки пластиковыми кабельными стяжками. Позже семья одного из верующих заявила, что после обысков у них пропала крупная сумма сбережений. Имена людей, о которых идет речь, не раскрываются.

Обыски прошли в 16 квартирах, где, по данным правоохранителей, верующие после запрета организации в 2017 году собирались для изучения религиозной литературы и проводили виртуальные собрания. По итогам мероприятий следователи объявили о задержании организаторов и участников Свидетелей Иеговы.

Как сообщалось, 10 февраля суд в Краснодарском крае приговорил к 7,5 годам колонии 63-летнего последователя Свидетелей Иеговы Александра Ившина за участие в запрещенной религиозной организации.

В 2017 году Верховный суд России признал церковь экстремистской организацией и запретил ее деятельность в стране. В декабре 2018 года Владимир Путин на встрече с членами президентского Совета по правам человека назвал признание иеговистов экстремистами "чушью", заявив, что они "тоже христиане" и преследовать их не за что. Тем не менее, по данным сайта Свидетелей Иеговы, на начало ноября 2020 года число обвиняемых в экстремизме верующих превысило 400. Многие из задержанных заявляли о пытках.