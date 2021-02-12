США исключают повстанцев-хуситов из списка террористических групп

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о готовящемся исключении повстанческого движения хуситов в Йемене из списка зарубежных террористических организаций.

Решение, вступающее в силу 16 февраля, отменяет меру, принятую администраций предыдущего американского президента Дональда Трампа. Её пересмотр Блинкен назвал "признанием страшной гуманитарной ситуации в Йемене". Как сказал госсекретарь, решение нацелено на ослабление этого острейшего в мире гуманитарного кризиса и наращивание дипломатических усилий для завершения гражданской войны в Йемене.

Вооруженный конфликт там продолжается с 2015-го года. За это время были убиты свыше ста тысяч человек, разрушена значительная часть инфраструктуры страны. Проиранские повстанцы-хуситы, контролирующие столицу Сану, а также большие территории на севере и западе Йемена, противостоят поддерживаемому Саудовской Аравией правительству и сепаратистам на юге страны. Противники хуситов, в свою очередь, борются между собой за сферы влияния.