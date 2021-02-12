В Италии объявлен новый состав правительства Марио Драги

В Италии объявлен новый состав правительства, которое президент Серджо Маттарелла поручил сформировать Марио Драги.

В новом правительстве сохранили посты главы МИД, МВД, министерства здравоохранения, культуры и оборонного ведомства из предыдущего кабинета подавшего в отставку Джузеппе Конте. Всего в новый кабинет вошли 23 человека.

Ранее в пятницу бывший глава Европейского центрального банка Драги дал согласие возглавить новое правительство Италии.

До этого в течение недели Марио Драги работал над тем, чтобы заручиться поддержкой со стороны различных политических сил для формирования "правительства национального единства". Главной задачей для него ставится разрешение ситуации с пандемией коронавируса, которая привела к тяжелым экономическим последствиям. Драги поддержала, в частности, популистская партия "Движения пяти звезд". Её представителям досталось наибольшее число кресел.

На следующей неделе, как ожидается, в парламенте Италии состоится голосование по вынесению доверия новому правительству.

Джузеппе Конте подал в отставку 26 января. Это стало следствием ухода из его кабинета представителей партии бывшего премьера Маттео Ренци из-за споров о стратегии борьбы с коронавирусом и рецессией в экономике.