Суд увеличил компенсацию родителям детей, отравившихся в детсадах

Московский городской суд взыскал более полутора миллиона рублей с компаний "Комбинат питания "Конкорд" и "Вито-1", связанных с бизнесменом Евгением Пригожиным, которого в СМИ называют "поваром Путина". Суд пересмотрел два иска от родителей, чьи дети отравились едой в детских садах. Об этом сообщает "МБХ медиа" со ссылкой на пресс-службу суда.

Компенсация морального вреда на сумму в полтора миллиона рублей была взыскана в пользу 20 истцов. Ещё более 70 тысяч рублей суд взыскал в качестве компенсации расходов на лечение. Также "Комбинат питания "Конкорд" и "Вито-1" должны заплатить в доход города Москвы 7478 рублей и 1300 рублей соответственно.

В октябре 2019 года родителям отравившихся детей присудили 300 тысяч рублей компенсации морального вреда. В сентябре 2020 года кассационный суд отменил это решение и отправил его на пересмотр в Мосгорсуд.