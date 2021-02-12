Суд увеличил компенсацию родителям детей, отравившихся в детсадах

Московский городской суд взыскал более полутора миллиона рублей с компаний "Комбинат питания "Конкорд" и "Вито-1", связанных с бизнесменом Евгением Пригожиным, которого в СМИ называют "поваром Путина". Суд пересмотрел два иска от родителей, чьи дети отравились едой в детских садах. Об этом сообщает "МБХ медиа" со ссылкой на пресс-службу суда.
Компенсация морального вреда на сумму в полтора миллиона рублей была взыскана в пользу 20 истцов. Ещё более 70 тысяч рублей суд взыскал в качестве компенсации расходов на лечение. Также "Комбинат питания "Конкорд" и "Вито-1" должны заплатить в доход города Москвы 7478 рублей и 1300 рублей соответственно.
В октябре 2019 года родителям отравившихся детей присудили 300 тысяч рублей компенсации морального вреда. В сентябре 2020 года кассационный суд отменил это решение и отправил его на пересмотр в Мосгорсуд.
- В конце 2018-го – начале 2019 годов в московских детских садах и школах были зафиксированы массовые случаи заражения дизентерией, пострадали больше сотни детей. Оппозиционер Алексей Навальный обвинил в этом компании, которые связывают с Евгением Пригожиным. По его оценке, они поставляли некачественную еду. Управление Роспотребнадзора по Москве признало 127 случаев заражения кишечной инфекцией, а Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело. Родители пострадавших детей подали коллективный иск к "Конкорду" с требованием компенсаций.
- В марте 2019 года сообщалось, что госконтракты на поставку питания в московские школы получили 13 компаний, так или иначе связанных с Пригожиным, включая "Продфутсервис".
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