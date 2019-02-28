После вспышки дизентерии в школах Москвы возбудили ещё одно дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело после массового заражения дизентерией и шигеллой детей в школах Москвы - сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

Речь идёт о поставках в школы продуктов питания, приготовленных из сырья поставщика "Вито-1". Употребив эти продукты в пищу, по данным следствия, в Восточном административном округе Москвы заболели 67 учеников и учителей.

Это уже второе уголовное дело, возбуждённое в связи со вспышкой дизентерии в московских школах. Ранее по той же 238-й статье Уголовного кодекса (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) было возбуждено дело в связи с поставками в школы и детские сады заражённой продукции компании "Комбинат питания Конкорд". Речь идёт о 127 случаях заболеваний.

Примечательно, что ни о первом, ни о втором уголовном деле Следственный комитет не объявил официально. О первом деле несколько дней назад рассказала "Коммерсанту" мать одного из заболевших детей. Затем информацию подтвердила сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, которая занимается расследованием истории с поставкой некачественной продукции в школы. Сайту "Медиазона" Соболь сказала, что о новом деле ей пока не известно. По её словам, "Вито-1" поставляла продукты в Новокосино, где была зафиксирована одна из первых вспышек дизентерии.