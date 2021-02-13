"Я не перестану выходить на улицы"

В Петербурге выходят на свободу участники акций в поддержку Навального. Активист Лев Крыленков был задержан на Загородном проспекте в Санкт-Петербурге 31 января. За "организацию не являющегося публичным мероприятием массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлёкшее нарушение санитарных норм" суд арестовал его на 12 суток. Крыленкова поместили в ИВС по Петроградскому району, многих арестованных из-за отсутствия свободных мест в городских спецприёмниках развезли по всей Ленинградской области. За три дня протестов были задержаны более 1400 человек, около 360 из них получили от 10 до 15 суток административного ареста.