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Общество

В Москве судят Навального по делу о клевете

В Москве судят Навального по делу о клевете
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В Москве судят Навального по делу о клевете

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В здании Бабушкинского суда Москвы в пятницу продолжилось рассмотрение уголовного дела в отношении оппозиционного политика Алексея Навального. Его обвиняют в клевете в адрес участника рекламного ролика государственного канала RT в поддержку поправок к Конституции России. Потерпевшим следствие называет 95-летнего ветерана Второй мировой войны Игната Артёменко. Его, утверждает обвинение, оскорбило заявление политика в социальных сетях, что участники съёмки агитационного ролика – "продажные холуи и предатели". Следующее заседание назначено на 16 февраля.

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