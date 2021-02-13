США планируют закрыть тюрьму в Гуантанамо

Администрация президента США Джо Байдена намерена закрыть тюрьму в Гуантанамо. Об этом в пятницу заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Условия заключения в ней неоднократно критиковались правозащитниками.

Закрытие объекта — "безусловно, цель и намерение" новой президентской администрации, – приводит слова Псаки Голос Америки. Центр содержания подозреваемых в терроризме был открыт на американской военной базе на Кубе в 2002 году, вскоре посла терактов 11 сентября. Закрыть его обещал ещё 44 президент Барак Обама в ходе предвыборной кампании к первому сроку, Байден был в его администрации вице-президентом.

Правозащитники утверждали, что к заключённым на территории Кубы применялись пытки, а их правовой статус не был равнозначен статусу арестованных, которые содержались на территории США. В 2019 году газета The New York Times назвала тюрьму "самой дорогой в мире". Каждый из 40 содержавшихся в ней подозреваемых стоил бюджету около 13 миллионов долларов в год. Президент Трамп заявлял, что расходы являются "безумными", однако его администрация так же не стала закрывать объект.