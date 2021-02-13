Китай отказался передать ВОЗ данные о первых случаях COVID-19

Власти Китая отказались предоставить экспертам Всемирной организации здравоохранения исходные персонализированные данные о первых случаях заболевания коронавирусом нового типа. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на экспертов ВОЗ, проводивших расследование обстоятельств возникновения пандемии.
Эксперты просили у Китая необработанные данные 174 случаев в городе Ухане. Это могло бы помочь им сделать выводы о том, когда и с какой скоростью вирус начал распространяться на территории страны. Вместо этого власти передали им выжимку из информации, уже обработанной китайскими учёными.
Ранее The Wall Street Journal сообщала, что согласно предварительным результатам расследования ВОЗ, эпидемия коронавирусной инфекции нового типа могла начаться на два месяца раньше, чем это было официально подтверждено. Китайские власти не комментируют отказ в предоставлении данных.
- Эпидемия коронавирусной инфекции нового типа началась в китайском Ухане в конце 2019 года. Власти Китая обвиняются многими странами мира и экспертами в замалчивании распространения болезни на первом этапе и в занижении статистики заболеваемости и смертности. Пекин это отрицает.
- По официальной версии, вспышка болезни началась в Ухане на местном рынке, где торговали летучими мышами, переносящими коронавирусы. Однако существует гипотеза о лабораторном происхождении болезни. В городе расположен один из крупнейших в мире центров по исследованию вирусов такого типа. Китайские власти заявляют, что эта версия не имеет под собой никаких оснований.
- По данным Университета Джонса Хопкинса, общее число заболевших COVID-19 в мире за время пандемии достигло 108 миллионов, а число умерших – превысило два миллиона триста тысяч. Эти данные опираются на национальную статистику разных стран и могут в разы отличаться в меньшую сторону от реальной статистики.
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