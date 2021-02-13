Китай отказался передать ВОЗ данные о первых случаях COVID-19

Власти Китая отказались предоставить экспертам Всемирной организации здравоохранения исходные персонализированные данные о первых случаях заболевания коронавирусом нового типа. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на экспертов ВОЗ, проводивших расследование обстоятельств возникновения пандемии.

Эксперты просили у Китая необработанные данные 174 случаев в городе Ухане. Это могло бы помочь им сделать выводы о том, когда и с какой скоростью вирус начал распространяться на территории страны. Вместо этого власти передали им выжимку из информации, уже обработанной китайскими учёными.

Ранее The Wall Street Journal сообщала, что согласно предварительным результатам расследования ВОЗ, эпидемия коронавирусной инфекции нового типа могла начаться на два месяца раньше, чем это было официально подтверждено. Китайские власти не комментируют отказ в предоставлении данных.