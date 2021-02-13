США подали апелляцию на отказ выдать им Джулиана Ассанжа

Министерство юстиции США подало апелляцию на решение британского суда не выдавать Вашингтону обвиняемого в шпионаже австралийца Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на пресс-секретаря ведомства.
Ассанж подозревается американскими властями в незаконной публикации тысяч секретных документов. 4 января британский суд заблокировал его экстрадицию. Судья не стала оспаривать запрос по существу, но постановила, что хрупкое состояние психики Ассанжа может привести его к суициду после выдачи.
Защитники Ассанжа рассчитывали, что власти США прекратят его преследования после того, как в стране сменится президент, — отмечает The Washington Post. Партнёр австралийца и негосударственная организация "Общество свободы прессы" обратились к администрации Джо Байдена с просьбой отказаться от обвинений.
Сторонники австралийца уверены, что его деятельность можно рассматривать как журналистику, а его преследование — как давление на прессу. Этот тезис отвергался американскими властями во время президентсва Дональда Трампа. Обвинение считало, считающими, что Ассанж мог сознательно работать на иностранные спецслужбы против Соединённых Штатов.
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