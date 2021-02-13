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Грани времени

Навальный, как рок-звезда русской политики? | Грани времени с Мумином Шакировым

Навальный, как рок-звезда русской политики? | Грани времени с Мумином Шакировым
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Навальный, как рок-звезда русской политики? | Грани времени с Мумином Шакировым

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• Как российские телеканалы пиарят Алексея Навального? • Будет ли власть устраивать облавы во дворах и скверах в день Святого Валентина? • Временные аресты не помеха проверенным чувствам: Ромео и Джульетты московского протеста •Актеры, режиссеры и музыканты против репрессий: творцы перестали молчать

Итоги недели подводит Мумин Шакиров с актрисой и телеведущей Татьяной Лазаревой, социологом Константином Гаазе и с театральным режиссером Иваном Вырыпаевым. Репортажи Ивана Воронина, Алены Вершининой и Артура Давлетшина.​
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