Итоги недели подводит Мумин Шакиров с актрисой и телеведущей Татьяной Лазаревой, социологом Константином Гаазе и с театральным режиссером Иваном Вырыпаевым. Репортажи Ивана Воронина, Алены Вершининой и Артура Давлетшина.
Навальный, как рок-звезда русской политики? | Грани времени с Мумином Шакировым
• Как российские телеканалы пиарят Алексея Навального? • Будет ли власть устраивать облавы во дворах и скверах в день Святого Валентина? • Временные аресты не помеха проверенным чувствам: Ромео и Джульетты московского протеста •Актеры, режиссеры и музыканты против репрессий: творцы перестали молчать