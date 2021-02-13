В Италии приведено к присяге новое правительство во главе с Марио Драги. Торжественная церемония с участием президента республики Серджо Маттареллы прошла 13 февраля в Риме, в Квиринальском дворце, официальной резиденции главы государства.

Международное французское радио отметило, что Марио Драги, возглавлявший Европейский Центральный банк, ЕЦБ, в 2011-2019 годах, объявил о намерении восстановить экономику Италии после пандемии. 73-летний премьер — экономист. До назначения на пост главы ЕЦБ он руководил Банком Италии.



"Дойче велле" считает, что формирование правительства стало возможным после устранения последнего препятствия: популистское "Движение пяти звезд", согласилось войти в правительственную коалицию.

Представитель "Движения пяти звезд" Луиджи ди Майо сохраняет за собой пост министра иностранных дел, на котором он работал и в предыдущем правительстве.

Правительственный кризис в Италии начался 13 января. Тогда подали в отставку два министра из центристской партии "Живая Италия (Italia Viva), которую возглавляет бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци. Среди причин отствки двух министров назывались разногласия между главой правительства Джузеппе Конте относительно финансирования мер по преодолению последствий пандемии.



Палата депутатов и Сенат парламента Италии в конце января вынесли вотум доверия правительству. Однако глава кабинета не добрал пяти голосов до требуемого абсолютного большинства и 26 января подал заявление об отставке.