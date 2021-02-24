Засажено берёзами. Евгений Фирсов – о системе ценностей

Влияние пропаганды на российское общество, на мой взгляд, сильно переоценено, в первую очередь самими либералами. "Оболванивание через зомбоящик" – это настолько устоявшееся клише, что немногим приходит в голову посмотреть на этот вопрос критически. Как мне кажется, пропаганда (в частности, в её сегодняшнем соловьевско-киселевском изводе) представляет собой вишенку на торте – она яркая, заметная, венчает собой общий облик, но она не является самим тортом. Жители прибалтийских республик на протяжении полувека читали одни и те же газеты вместе со всем Советским Союзом и смотрели одни и те же телепрограммы без какой-либо заметной альтернативы. Это почти никак не навредило их внутреннему самосознанию, и при первой же возможности эти народы без раздумий выскочили из "тёплых объятий семьи братских народов". С другой стороны, притом что в России на протяжении десятилетий работают русские службы первоклассных мировых медиакомпаний, не считая собственно российских либеральных СМИ, на ум порой приходит поговорка о стене и горохе.

Тем самым тортом является устоявшаяся система ценностей, взглядов и убеждений, присущих обществу. Эта система чудовищно инерционна, и если говорить о коротких отрезках времени в 10–20 лет, почти непроницаема для чего бы то ни было. Попробуйте представить такого рода исследование (возможно, что-то подобное уже проводилось или будет проведено), задайте самым разным людям такие вопросы: "Считаете ли вы, что любой федеральный судья, например, из Тамбова или Нижнего Тагила должен иметь возможность без каких-либо опасений блокировать и отменять указы президента России, если считает их конфликтующими с законом?" В России власть даже как-то не мыслится разделенной на ветви. Если власть, то безраздельная, абсолютная. Хотя, скорее всего, вы и увидите разительные отличия между западным обывателем (если задать ему схожий вопрос) и россиянином, настоящая цивилизационная пропасть проявится в ответах на вопрос: "На каком месте в списке факторов, влияющих на ваше личное благополучие, находится эта самая возможность свободной отмены судами указов президента?"

Россияне знают об институте разделения властей, как знаем мы о существовании далеких галактик, но совершенно не ощущают значимость этого института в повседневной жизни, не чувствуют корреляции между этим институтом и своим личным благополучием. То есть в нашей системе ценностей нет этой ценности или, выражаясь фигурально, в нашем генетическом коде нет соответствующего гена. Но кто, как и когда сформировал нашу систему ценностей, наш генетический код? То же самое относится и к другим политическим институтам. Например, сменяемость власти – опять же задайте соответствующие вопросы: "В случае, если президент популярен, любим народом, то возможно ли каким-либо образом продление срока его полномочий сверх установленного законом?" И следующий вопрос: "На каком месте в списке факторов, влияющих на ваше личное благополучие, находится принцип сменяемости власти?"

Эти политические институты, которые сегодня являются неотъемлемой частью цивилизованных обществ, возникли в своё время потому, что эти самые общества обладали известными явно выраженными чертами – рационализмом, индивидуализмом, легализмом, тенденцией к сомнению в авторитетах. Отойду от аллегории кондитерской и обращусь к плодовым и не только деревьям: эти яблоки (политические институты) выросли на этих яблонях, на системе ценностей, взглядов и отношений. Отсюда вытекает два вопроса: могут ли эти яблоки вырасти на берёзах и почему наши просторы засажены именно березами?

В качестве небольшой зарисовки "их нравов" можно привести статистику оспаривания актов нормотворчества, вышедших из-под пера администрации предыдущего президента США. Из 188 актов, которые были обжалованы в судах, в 80,3% случаев оспаривание приводило к полной или частичной отмене, блокированию или отзыву, страна занимает 8-ю строчку из 141 в рейтинге эффективности правовых механизмов при оспаривании нормативных актов (Индекс глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума); Россия на 93-м месте.

Если говорить о российском обществе, то нам эти "их" ценности (индивидуализм, рационализм, легализм, тенденция к сомнению в авторитетах) чужды, у нас совершенно другие ценности, совершенно другая "генетика" – коммунитаризм, антилегализм, мы не склонны ставить под сомнение устоявшиеся авторитеты. Это не яблони, это берёзы. И эти берёзы отчего-то никогда не порождали яблок. Именно об этом и "глубинный народ" Суркова, и"современный культурный институционализм" Чубайса.

Нужно признать, что никакое самое страстное желание видеть на берёзе яблоки не породит этих яблок. Их могут даже попытаться прикрепить к ветвям берёзы (как водится, при помощи синей изоленты), но они очень быстро сопреют и либо отпадут, либо останутся висеть истлевшими на ветвях, являя неприглядную картину – вот прямо как сейчас, – ведь у нас же формально есть и независимый суд, да и другие "цивилизованные" политические институты. Формально. Вот ветви, вот яблоки. Справедливо ли ожидать яблоки на березе? Справедливо ли ожидать верховенства закона в антилегалистическом обществе? Справедливо ли ожидать разделения властей в традиционалистском обществе, где власть всегда была сакральна?

Эта система ценностей, отношений и взглядов в свою очередь, как мне представляется, является продуктом деноминационных особенностей той религии, которая преобладала в обществе в прошлом и доминирует в настоящий момент – самой краткой и точной иллюстрацией этого тезиса является широко известная диаграмма Инглхарта. То, что православное вероисповедание, "византийская вера", сообщает системе ценностей и взглядов общества в целом и гражданина в частности заметные особенности, на протяжении веков подмечали многие известные личности. В их числе Монтескье, включивший в широкий оборот понятие "разделение властей" и высказывавшийся крайне критически о православии, Чаадаев, Розанов, Бердяев, Каждан, Познер. И даже когда "народ-богоносец" чуть не поголовно натянул будённовки, пилотки и фуражки, внимательные наблюдатели видели, что по сути это ничего не меняет.

Почему же в России такой высокий градус неодобрения деятельности, например, ФБК Навального и прочих "иностранных агентов"?

Конечно, с высказываниями этих и других известных людей можно было не соглашаться, ведь это просто чьё-то мнение, но с развитием эконометрики соответствующие особенности зафиксировали и оцифровали с помощью математических методов. В апреле 2018 года на площадке Всемирного банка опубликовано исследование "Коммунизм как второе пришествие несчастья" (теперь доступно в переводе на русский язык). Его авторы видят свою задачу в следующем: "В недавних исследованиях утверждается, что культура является важным фактором, определяющим экономическое и политическое развитие. Если религия влияет на предпочтения, а предпочтения влияют (или даже совместно развиваются) на экономические и политические институты, то вопрос о том, как именно религия входит в широкий процесс институциональной эволюции, заслуживает тщательного изучения". В процессе исследования авторы фиксируют стойкие различия в системах ценностей, взглядов и отношений в православных, католических и протестантских обществах, а также предлагают свои объяснения этим различиям, берущим начало в богословских и институциональных отличиях между западными и восточной церквями.

Возвращаясь немного назад, к предложению задать обывателю вопросы о том, чувствует ли он связь между наличием и эффективностью тех или иных политических институтов с его личным благополучием, нужно отметить, что даже само понятие "личное благополучие" несёт на себе соответствующий отпечаток. Низкие доходы и бедность могут запросто рассматриваться как жертва служению сверхличной цели (проявление коммунитаризма; в рационалистических и индувидуалистических обществах такое практически невозможно, если не считать очень коротких периодов и очень специфических обстоятельств). "Какой цели?" – "Мы не знаем, правительство знает" (проявление некритичности и несклонности ставить под сомнение устоявшиеся авторитеты).

Почему же в России такой высокий градус неодобрения деятельности, например, ФБК Навального и прочих "иностранных агентов"? Думаю, потому, что происходит посягательство на важные элементы общественного домостроительства. Авторитет власти не принято подвергать сомнению (сакральность), ведь даже бунтуют у нас, как замечал Салтыков-Щедрин, против власти на коленях, а тут вдруг показывают, что власть ворует. Во-первых, вы указываете мне, что мои верования или убеждения, оказывается, неверны (вероломство, святотатство), а, во-вторых, вы не столько показываете, как много они украли, сколько как я ничего с этим не делаю, вы подводите меня к зеркалу.

Когда власти занимаются клеймлением "иностранных агентов", регулированием (читай: запрещением) просветительской деятельности, насаждением патриотического и православного воспитания, вносят исправления в Конституцию, включая туда чуть ли не выдержки из былин, они фактически занимаются охранительством устоявшейся специфической системы ценностей, взглядов и отношений, то есть территории, засаженной берёзами. Наверное, уместным будет напомнить, как утрата Русской православной церковью трети своей канонической территории на Украине повлекла ни много ни мало созыв Совета безопасности РФ. В этом свете Соловьёв с Киселевым действительно видятся не более чем вишенкой.

РПЦ на протяжении веков является подобием железы, вырабатывающей и впрыскивающей в общество консервирующий секрет, который через описанные механизмы обеспечивает стойкую лояльность к любому тоталитаризму и в общем-то к любым его элементам. Я не понимаю, как либеральная идея в России планирует преодолевать "проклятие 14-ти процентов" при том, что сегодня РПЦ является одним из самых авторитетных институтов в обществе. Либерализм, по-видимому, пытается предлагать обществу новые идеи и смыслы, но эконометрические исследования показывают, что это общество не склонно принимать новые идеи в силу влияния религиозных корней. Лично мне видится, что пока российский либерализм не осознает смысла бальзаковского утверждения "Сфера религиозных идей – опаснейшая опорная точка искусных оппозиций", он и далее, хотя и в условиях серьезных рисков для своих лидеров и активных сторонников, но всё же без какого-либо ощутимого прогресса будет пытаться приладить яблоки к ветвям березы.



Евгений Фирсов – блогер



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