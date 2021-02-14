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Сторонники Навального проводят флешмобы с фонариками

Петропавловск-Камчатский

Сторонники находящегося в СИЗО оппозиционера Алексея Навального в разных городах России 14 февраля, в День святого Валентина, который по традиции отмечается как день влюблённых, проводят флешмобы в поддержку политика. По призыву его штаба они в определённое время зажигают на улице фонарики на мобильных телефонах, а также выкладывают из свечей фигуры сердечек. Девиз акции: "Любовь сильнее страха".

Акции уже состоялись в Петропавловске-Камчатском, на Сахалине, во Владивостоке. Из публикуемых в соцсетях фотографий трудно сделать выводы о том, сколько людей приняли в них участие и на скольких местах прошли акции.

Пока не сообщалось о том, чтобы власти препятствовали их участникам.

Правительство Приморского края в своем инстаграме анонсировало акцию в поддержку Навального (не упомянув фамилию оппозиционера). Затем анонс исчез, но потом вновь появился.

Ранее в ряде городов активисты получили предостережения от прокуратуры о недопустимости "осуществления экстремистской деятельности" и проведения акции в поддержку Навального 14 февраля. Об акциях также говорили депутаты Госдумы, в частности, Пётр Толстой сравнил их с действиями нацистских пособников во время Великой Отечественной войны.

Роскомнадзор заблокировал сайт издания "Спектр" из-за того, что в его статье называлось точное время акции.

  • В конце января и начале февраля в городах России состоялись несколько массовых уличных акций протеста сторонников Навального. Более 10 тысяч их участников были задержаны, многие отправлены под арест. Леонид Волков объявил, что акции протеста возобновятся весной, а акция 14 февраля пройдёт "в другом формате", чтобы по возможности избежать задержаний со стороны полиции.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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