Сторонники Навального проводят флешмобы с фонариками

Сторонники находящегося в СИЗО оппозиционера Алексея Навального в разных городах России 14 февраля, в День святого Валентина, который по традиции отмечается как день влюблённых, проводят флешмобы в поддержку политика. По призыву его штаба они в определённое время зажигают на улице фонарики на мобильных телефонах, а также выкладывают из свечей фигуры сердечек. Девиз акции: "Любовь сильнее страха".
Акции уже состоялись в Петропавловске-Камчатском, на Сахалине, во Владивостоке. Из публикуемых в соцсетях фотографий трудно сделать выводы о том, сколько людей приняли в них участие и на скольких местах прошли акции.
Пока не сообщалось о том, чтобы власти препятствовали их участникам.
Правительство Приморского края в своем инстаграме анонсировало акцию в поддержку Навального (не упомянув фамилию оппозиционера). Затем анонс исчез, но потом вновь появился.
Ранее в ряде городов активисты получили предостережения от прокуратуры о недопустимости "осуществления экстремистской деятельности" и проведения акции в поддержку Навального 14 февраля. Об акциях также говорили депутаты Госдумы, в частности, Пётр Толстой сравнил их с действиями нацистских пособников во время Великой Отечественной войны.
Роскомнадзор заблокировал сайт издания "Спектр" из-за того, что в его статье называлось точное время акции.
- В конце января и начале февраля в городах России состоялись несколько массовых уличных акций протеста сторонников Навального. Более 10 тысяч их участников были задержаны, многие отправлены под арест. Леонид Волков объявил, что акции протеста возобновятся весной, а акция 14 февраля пройдёт "в другом формате", чтобы по возможности избежать задержаний со стороны полиции.
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