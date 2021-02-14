"Нам нужно поверить в себя и ничего не бояться"

В центре Москвы на Арбате 14 февраля, в День святого Валентина, который считается днём влюблённых, женщины организовали цепь солидарности с политзаключёнными. В руках у участниц акции были красные сердечки с именами преследуемых по политическим мотивам и цветы. Активистки собрались у памятника Александру Пушкину и Наталии Гончаровой, впоследствии цепь растянулась по улице. По данным "Белого счётчика", в акции участвовали более 200 человек. "Мы требуем немедленно освободить всех политических заключенных, прекратить сфабрикованные уголовные и административные дела. Мы требуем прекратить пытки на акциях и в ОВД и насилие в адрес мирных протестующих. Мы требуем реализации своего права на свободу мирных собраний. Мы требуем свободу Навальному, Цветковой, Соболь, Ярмыш, Алёхиной, Шевченко и многим другим политическим заключенным", – говорится в заявлении активисток.