Сторонники находящегося в СИЗО оппозиционера Алексея Навального в разных городах России 14 февраля, в День святого Валентина, отмечаемого как день влюблённых, провели флешмобы в поддержку политика. По призыву штабов Навального, в определённое время на улицах и во дворах люди зажигали фонарики на своих мобильных телефонах, а также выкладывали фигуры сердечек горящими свечами. Акция прошла под девизом "Любовь сильнее страха" – с таким хештегом участники флешмоба выкладывают фотографии в социальных сетях.