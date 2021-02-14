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"Любовь сильнее страха"

"Любовь сильнее страха"
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"Любовь сильнее страха"

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Сторонники находящегося в СИЗО оппозиционера Алексея Навального в разных городах России 14 февраля, в День святого Валентина, отмечаемого как день влюблённых, провели флешмобы в поддержку политика. По призыву штабов Навального, в определённое время на улицах и во дворах люди зажигали фонарики на своих мобильных телефонах, а также выкладывали фигуры сердечек горящими свечами. Акция прошла под девизом "Любовь сильнее страха" – с таким хештегом участники флешмоба выкладывают фотографии в социальных сетях.

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