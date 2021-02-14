В Мьянме войска готовятся к подавлению протестных акций

На севере Мьянмы, как сообщают западные агентства, заметно передвижение войск, слышны выстрелы из автоматического оружия. По всей вероятности, как отмечает Би-би-си, готовится подавление ежедневных акций протеста, которые проводятся с 1 февраля, когда командование вооружённых сил захватило власть.



Западные посольства в Янгоне, после прибытия в город бронетехники и машин с солдатами, призвали бирманское командование не прибегать к насилию против своего народа.



В воскресенье, в 18:30 по Гринвичу (01:00 местного времени понедельника, 15 ферваля) в Янгоне была прервана работа Интернета. Представитель ООН заявил, что военные "объявили войну" своему народу.



Том Эндрюс, специальный докладчик ООН по Мьянме, заявил, что военные, захватившие власть, проявляют признаки отчаяния и будут нести ответственность за совершаемые ими действия.

Тем временем жители Мьянмы продолжают протестовать против установления военного режима в стране.

В Твиттере публикуются кадры акций неповиновения: