На выборах в Каталонии социалисты немного опережают соперников

В Каталонии экзитполы после голосования на региональных выборах показывают, что Социалистическая партия во главе с бывшим министром здравоохранения Сальвадором Илья немного опережает остальные партии. Как отмечает "Евроньюс", это не гарантирует социалистам победы. Одновременно, сохраняется перспектива объединения в коалицию сил, настроенных сепаратистски.



Опрос, результаты которого опубликованы после закрытия участков в 20 часов местного времени, отдаёт социалистам 24,5 процента голосов.



Тем не менее, остаётся вероятность, что радикально настроенная партия "Вместе за Каталонию" (лидер - Карлес Пучдемон находится в изгнании, в Бельгии) и более умеренная "Левые республиканцы Каталонии" могут объединить силы, чтобы совместно управлить регионом.



Нынешние выборы рассматриваются как проверка сил сепаратиских партий Каталонии. Однако, явка на выборах оказалась низкой по причине ограничительных мер из-за пандемии.



Правительство в Мадриде во главе с социалистом Педро Санчесом надеется, что эти выборы ослабят сепаратистов. Более трёх лет назад сторонникам отделения от Испании не удалось добиться своей цели. Законность проведённого тогда референдума о независимости не была признана правительством Испании.