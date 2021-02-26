Лицом к событию. "Спутник" не стал победой Путина

Почему Спутник не помог Путину улучшить имидж, и насколько люди в принципе готовы вакцинироваться от COVID-19 сегодня обсудят социолог Алексей Левинсон, биолог Илья Ясный, политолог Константин Эггерт и журналист Иржи Юст.