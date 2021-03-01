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Лицом к событию. "Спутник" не стал победой Путина

Лицом к событию. "Спутник" не стал победой Путина
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Лицом к событию. "Спутник" не стал победой Путина

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Почему Спутник не помог Путину улучшить имидж, и насколько люди в принципе готовы вакцинироваться от COVID-19 сегодня обсудят социолог Алексей Левинсон, биолог Илья Ясный, политолог Константин Эггерт и журналист Иржи Юст.

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