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Роспотребнадзор зарегистрировал тест на "британский "штамм SARS-CoV-2

Эпидемиологи Роспотребнадзора разработали и зарегистрировали тест-систему для выявления так называемого британского штамма коронавируса. Об этом сообщается в понедельник на сайте ведомства. В Роспотребнадзоре утверждают, что это первая в мире система, которая выявляет именно этот вариант вируса.

Новая тест-система определяет наличие "британского" штамма коронавируса за счет особого подбора олигонуклеотидов. Новую технологию можно использовать для разработки реагентов по выявлению любых других мутаций коронавируса нового типа (SARS-CoV-2), а также других инфекционных возбудителей, где требуется быстрое массовое тестирование, говорится в сообщении на сайте службы.

В декабре в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса. Предположительно, он распространяется активнее предыдущих. Однако, как уверяют врачи, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или тяжести протекания заболевания. Из-за нового штамма более 40 государств прекратили авиасообщение с Великобританией. В Лондоне, а также на юго-востоке и востоке Англии был объявлен жесткий локдаун.

10 января стало известно, что в России впервые выявлен британский штамм. Он был обнаружен у гражданина страны, вернувшегося из Великобритании. Прилетел ли он в Москву до запрета авиасообщения или после, не уточнялось.

По данным университета Джонса Хопкинса, число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 108 миллионов, за время пандемии умерли 2,4 миллиона человек, выздоровели более 60 миллионов заболевших.

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