Принц Гарри и Меган Маркл ждут второго ребёнка

Герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри сообщили в воскресенье, что ждут второго ребенка.

"Мы можем подтвердить, что Арчи скоро станет старшим братом. Герцог и герцогиня Сассекские очень рады тому, что вскоре у них появится второй ребенок", - сказано в заявлении Гарри и Меган, которое цитирует Би-би-си.

Друг семьи, фотограф Миссан Харриман опубликовал в твиттере чёрно-белую фотографию, на которой лежащая на траве Меган держит руку на явно выдающемся животе. Пол будущего ребёнка и предположительная дата родов не сообщаются.

Принц Гарри и американская актриса Меган Маркл поженились 19 мая 2018 года. После свадьбы они стали герцогом и герцогиней Сассекскими. Это второй брак Маркл. Она – первая мулатка и первая актриса, вышедшая замуж за британского принца. Через год в семье родился первенец Арчи Харрисон Маунтбаттен-Виндзор. Восьмой правнук королевы Елизаветы Второй стал седьмым в очереди на британский престол.

В январе прошлого года принц Гарри и Меган Маркл объявили, что отказываются от королевских полномочий и прав на британский престол. Они перестали официально представлять королевскую семью и получать государственное финансирование. После этого пара переехала в США.

Осенью в статье для The New York Times Меган Маркл рассказала, о выкидыше в июле 2020 года.