Новосибирский областной суд отменил постановление судьи районного суда о признании законным бездействия Западно-Сибирского следственного управления СК на транспорте в связи с отравлением Алексея Навального. Об этом сообщил в твиттере глава юридического отдела Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Вячеслав Гимади.

Дело будет возвращено в Ленинский районный суд на новое рассмотрение. Теперь он не может второй раз признать, что бездействие СК было законным, пояснил Гимади.

Возбудить уголовное дело из-за отравления Алексея Навального требовали депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга. Однако на их обращение в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте Следственного комитета ответили, что не выявили признаков преступления в отравлении Навального.

Материал по факту бездействия ведомства был направлен на рассмотрение в Ленинский районный суд Новосибирска. В его материалах было письмо Следственного комитета, согласно которому заявление без проверки было отправлено в полицию.

В сообщении "Юристов ФБК" отмечается, что в суде первой инстанции это письмо было принято за процессуальное решение, хотя полиция, согласно Уголовно-процессуальному кодексу, не может расследовать покушение на убийство. С момента отравления Навального в Томске прошло почти полгода, уголовное дело не возбуждено, а Следственный комитет до сих пор не принял ни одного процессуального решения, на которое по закону отводится 30 суток, отмечают юристы.