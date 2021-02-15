Новосибирский областной суд отменил постановление судьи районного суда о признании законным бездействия Западно-Сибирского следственного управления СК на транспорте в связи с отравлением Алексея Навального. Об этом сообщил в твиттере глава юридического отдела Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Вячеслав Гимади.
Дело будет возвращено в Ленинский районный суд на новое рассмотрение. Теперь он не может второй раз признать, что бездействие СК было законным, пояснил Гимади.
Возбудить уголовное дело из-за отравления Алексея Навального требовали депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга. Однако на их обращение в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте Следственного комитета ответили, что не выявили признаков преступления в отравлении Навального.
Материал по факту бездействия ведомства был направлен на рассмотрение в Ленинский районный суд Новосибирска. В его материалах было письмо Следственного комитета, согласно которому заявление без проверки было отправлено в полицию.
В сообщении "Юристов ФБК" отмечается, что в суде первой инстанции это письмо было принято за процессуальное решение, хотя полиция, согласно Уголовно-процессуальному кодексу, не может расследовать покушение на убийство. С момента отравления Навального в Томске прошло почти полгода, уголовное дело не возбуждено, а Следственный комитет до сих пор не принял ни одного процессуального решения, на которое по закону отводится 30 суток, отмечают юристы.
- 20 августа оппозиционер, глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный потерял сознание в самолёте по дороге из Томска в Москву. Экипаж совершил экстренную посадку в Омске, там политика госпитализировали в местную больницу.
- 22 августа Навального перевезли на лечение в Германию, в клинику "Шарите". Эксперты Бундесвера, специалисты лабораторий во Франции и Швеции обнаружили в анализах оппозиционера вещество из группы "Новичок".
- Позже издания Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel выпустили расследование, в котором говорилось, что Алексея Навального отравила "Новичком" специальная группа сотрудников ФСБ, следивших за ним несколько лет.
- В начале сентября Басманный суд Москвы уже отклонил жалобы юриста ФБК Вячеслава Гимади на бездействие Следственного комитета по заявлению об отравлении Алексея Навального.
- Кировский районный суд Томска 30 октября отклонил иск к МВД с требованием возбудить уголовное дело по факту отравления Алексея Навального.
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