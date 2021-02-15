Космический грузовик "Прогресс" отправился на МКС с Байконура

Ракета-носитель "Союз" с космическим грузовым кораблём "Прогресс" стартовала с космодрома Байконур. Грузовик штатно отделился от третьей ступени носителя и вышел на целевую орбиту.

"Прогресс" доставит на Международную космическую станцию (МКС) топливо, оборудование, а также запас азота для пополнения атмосферы МКС и материалы для герметизации российского модуля. Ранее там обнаружили утечку воздуха. Полностью устранить её пока не удается.

"Прогресс" должен был отправиться на орбиту в декабре прошлого года, но пуск отложили из-за дополнительных проверок. На борту были новогодние подарки для российских космонавтов. Они получат их с опозданием.

Стыковка грузового корабля с МКС ожидается 17 февраля.

На станции сейчас работают два космонавта "Роскосмоса", четверо астронавтов NASA и один астронавт из Японии.