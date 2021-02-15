Судно "Фортуна" продолжило укладку труб для "Северного потока – 2"

Трубоукладочное судно "Фортуна" возобновило укладку трубы для газопровода "Северный поток – 2". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные геолокации морских судов.

"Фортуна" начала работу по проекту в территориальных водах Дании в начале февраля. На следующий день укладку труб прекратили из-за плохой погоды.

Трубопровод должен будет транспортировать из России в Германию 100 миллиардов кубометров природного газа в год. Строительство было приостановлено в декабре 2020 года после поступления из Вашингтона заявлений об американских санкциях.

США и несколько европейских стран заявили, что газопровод усилит энергетическую зависимость Европы от России, позволит Москве обойтись без украинского транзита и тем самым лишит Украину эффективного источника доходов от перекачки российского газа в Европу. Взамен США предлагали свои энергоносители.

В январе депутаты Европарламента приняли резолюцию с призывом остановить строительство "Северного потока – 2" из-за ареста оппозиционера Алексея Навального.

Замглавы российского правительства Александр Новак сообщил, что проект завершён на 95 процентов. По словам Новака, газопровод полностью соответствует европейскому законодательству. Действия США вице-премьер назвал "нерыночными методами конкуренции".

Участники "Северного потока – 2", включая Германию, заявляют, что проект носит экономический характер. Канцлер ФРГ Ангела Меркель, в частности, подчеркнула, что не хотела бы увязывать между собой строительство газопровода и нарушения прав человека в России.