Депутат внес законопроект об отмене наказания за организацию прогулок

Депутат Госдумы Андрей Барышев от "Единой России" внес на рассмотрение парламента законопроект, в котором предложил отменить некоторые положения Кодекса об административных правонарушениях о протестных акциях. "Проект предполагает исключение норм, вносящих противоречие в действующее законодательство Российской Федерации, что в свою очередь позволит разрядить напряженность в обществе по отношению к органам власти", — говорится в пояснительной записке.

Депутат предложил исключить из КоАП статью 20.2.2 "Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка". Эта статья, по мнению Барышева, ограничивает свободу человека, поскольку вводит общество в заблуждение о возможном допустимом поведении в общественных местах. Депутат считает, что статья позволяет признать нарушением "любое скопление граждан, не попадающие под мероприятие, регламентированное законом о митингах".

Также депутат предложил изменить статью 20.2 КоАП "Нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга". Он предлагает исключить из статьи части 5 и 6, которые предусматривают ответственность за нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка его проведения, в том числе если это причинило вред здоровью граждан или имуществу, но не несет уголовно наказуемого деяния.