"Наконец-то мы не одни". Блогеры спорят, удалась ли акция оппозиции

Когда 2-го февраля Леонид Волков заявил, что новых протестов не будет до лета, многие решили, что Путин выиграл, а оппозиция проиграла. Даже те, кто поддержал решение Волкова, говорили, что выходить на улицы стало бессмысленным и это не приводит ни к чему, кроме новых арестов. Однако уже через неделю Волков внезапно передумал и объявил новую акцию - но уже в совершенно другом формате.

Нельзя сказать, что эта идея вызвала у оппозиционно настроенных россиян большой энтузиазм. Те, кто её поддерживал, делали это с оговорками.

Ксения Ларина

Может быть. Я когда-то ошиблась с "белым кольцом". Мне тоже показалось это приторным и каким-то неуместным. А получилось великолепно) я сама участвовала с удовольствием)) Хотя это было совсем другое время и другая атмосфера в обществе.

А многие просто открыто издевались.

Иван Шейнин

Я пока нахожусь в полном офигении от планов команды Навального на новую протестную акцию 14 февраля с фонариками. Надеюсь, основной планируемый Волковым импакт – это что власть от таких планов тоже офигеет и сломается в попытках на эту акцию как-то отреагировать (а реагировать же как-то нужно будет).

В каждой шутке есть доля правда, и в этой шутке Шейнина эта доля оказалась очень большой.



Власть действительно сломалась и начала вести себя неожиданно нервно уже на следующий день после призыва Волкова.

Игорь Яковенко

Акция, предложенная Леонидом Волковым, называется «Любовь сильнее страха». Он призвал россиян вечером 14 февраля, в День святого Валентина, выйти в свои дворы, включить фонарики в телефонах и постоять так несколько минут.

«Вы поднимите свои телефоны-фонарики — а кто-то, может, принесет и свечи — и сделаете из них, скажем, сердечко. Все-таки, 14 февраля! Сфоткаете сверху, из одной из квартир, и выложите его в Instagram. Пусть ленты соцсетей заполнятся тысячами таких горящих сердец из десятков российских городов»,— призвал Волков.

Надо отметить, что Кремль воспринял этот коварный замысел натовских наймитов с мужественным достоинством. Песков объявил, что власть не собирается играть в кошки-мышки, а те, кто нарушает закон, будут наказаны. Вероятно, помимо «санитарного дела», следует ждать «дела фонариков».

Соловьев в своем «Вечере» от 9.02.2021 сообщил, что эта акция с фонариками ему напоминает, «как диверсанты во время войны показывали цели немецким бомбардировщикам». А «политолог» Дмитрий Евстафьев подвел под натовскую диверсию научную базу. Оказывается, они, эти натовские агенты, «формируют пространство социокоммуникационной гибридности». Произнеся эти четыре слова и ни разу не запнувшись «политолог» Евстафьев победно обвел взором студию, явно ожидая аплодисментов, но присутствующие сдержались. Тогда «политолог» веско добавил: «Они метят территорию. А знаете, что это означает? Что с нами начали играть всерьез!».

Вынужден признаться: когда я впервые прочитал это предложение Волкова, оно не вызвало у меня энтузиазма. Показалось каким-то несерьезным. У нас ведь цель какая: режим - свергнуть, Путина – на нары, политзеков, в том числе, естественно, Навального, - на волю. А тут – фонарики. Вещь, конечно, сильная, но может не сработать. Но с другой стороны, вот лично у меня вот прямо сейчас нет какой-то идеи, как немедленно свергнуть режим и добиться всех остальных целей. Опять же, если этот не просто Волков, а целое НАТО весь свой триллион долларов на кон ставит… Короче, пойду светить фонариком. Тем более, что сама идея: «любовь сильнее страха» - правильная, мне нравится.

Александра Архипова

Фонарик, друг шпиона. Городская легенда:1941 - 2021

Леонид Волков призвал всех желающих 14 февраля выйти во дворы в 8 вечера и посветить фонариками.

Реакция на эту милую (без иронии) акцию солидарности совершенно запредельна по силе. В общежитиях запрещают иметь фонарики, они объявляются оружием НАТО, а ещё в ход пошли городские легенды.

Зампреда госдумы Пётр Толстой сделал следующее заявление. "Призывы светить фонариками в темноте. На самом деле это не милая акция про любовь. Это не просто попытка мобилизации молодёжи. Это такая цветная технология Шарпа. И вообще, это калька с действий перебежчиков-коллаборационистов во время блокады Ленинграда, когда они фонариками подсвечивали цели немецкой авиации"

Пётр Толстой говорит об этом совершенно серьёзно. А между тем это одна из популярных разновидностей легенд о шпионах и их помощниках, которые во время налетов сигнализировали вражеским самолётам. Для этого подкупленные инженеры заранее строили больницу или завод в виде свастики ("мне сверху видно все, ты так и знай"), а один из углов театра Красной Армии специально был удлинен, чтобы указывать на кремль. И конечно, враги подсвечивали фонариками с крыш домов и между штор. Насколько мощным должен быть фонарик? А как они договаривались об этом? А что, бомба упадёт прямо на голову сигнализирующему врагу?

Не буду мучить - это все городская легенда. Замечательный историк Лев Лурье указал её источник. Согласно его интервью Дождю, "городская легенда о том, что горожане наводили немецкие самолеты на оборонные объекты, описана в романе Германа Матвеева «Тарантул». По этой книге в 1970 году был снят фильм «Зеленые цепочки», ставший популярным среди детей. В действительности подобных случаев зафиксировано не было, отмечает Лурье со ссылкой на исследования историка Никиты Ломагина, изучавшего архивы НКВД и группы армий «Север».

Михаил Фишман

Студентам Брянского Государственного Университета запретили пользоваться фонариками и рекомендовали не покидать свои комнаты в общежитии. На территории вуза вообще запрещено сегодня использовать на улице любые осветительные приборы. Управляющие компании и ТСЖ Татарстана получили приказ отмечать всех жильцов, которые выйдут с фонариками во двор. И так везде.

Виктория Мусвик

Стесняюсь спросить: а фонарики теперь вообще нельзя включать или только 14 февраля? А чучело Масленицы можно по-прежнему жечь или тоже «несогласованная акция и уголовное преследование»? Товарищ майор, если что, я не для себя, я для друга интересуюсь. Сама-то я фонарик только под одеялом включаю - и только в одиночку, тайком от мужа.

Леонид Волков

"Внесистемная оппозиция после накачки из НАТО вновь позвала людей на улицу нарушать закон" — у Первого канала теперь только такие заголовки, это полная цитата!

Выйти 14 февраля в 20.00 во двор своего дома — это значит нарушать закон по указке НАТО!

Иван Филиппов

смотрю на истерическую реакцию властей на акцию с фонариками и думаю, что если штаб Навального предложит формат "прокатись на трамвае/автобусе/метро в знак поддержки и солидарности", то жизнь в городах замрет

Иван Курилла

Знаете, что происходит с этими фонариками и с этой безумной мобилизацией росгвардии и омона без повода?

Путин и его режим потеряли инициативу. Не они определяют, что происходит и что обсуждают в обществе. Эта потеря инициативы началась летом 2019 года. Прошлогодняя история с изменением конституции была (помимо содержательной части) попыткой вернуть себе инициативу и право определять политическую повестку. Но тут сначала пандемия, а потом Навальный и протестующие снова перехватили повестку дня.

И вот теперь оказывается, что все подряд, даже странная и безобидная акция вроде фонариков подтверждают, что повестка дня ускользнула от режима. Он может только реагировать и "отражать", но тем только усиливает эффект.

Чтобы вернуть себе контроль над повесткой (мы видим, как нервничают представители режима), они могут попытаться пойти на обострение (по масштабам ближе к аннексии Крыма, - не с Беларусью ли?). Но риски тут высоки - при нынешней слабости режима эта попытка может оказаться для него фатальной.

Кирилл Куталов

Весной 2012 года менты из второго оперполка приняли меня возле Исторического музея – опознали по белой ленточке (помните такие?), приколотой к винтажной парке abercrombie&fitch. Погрузили в пазик, повозили по Москве, привезли в отдел где-то, кажется, на Речном, и отпустили через четыре часа, с копией протокола. В протоколе было много ошибок, я их не исправлял и на них не указывал, из-за чего, полагаю, дело не приняли в суде, и на этом для меня всё и закончилось.

Была одна деталь. Сделать копию мне помогал целый капитан полиции. Красивый, с тонким носом и карими глазами. Он стучал ладонью с обручальным кольцом по старому ксероксу и спрашивал: что же дальше, после белой ленточки, сирийский сценарий?

[...]

Вот девять лет почти (а многие и больше) мы носили ленточки, носили белые цветы, носили смешные плакаты, учили наизусть избранные статьи из ФЗ 67 "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Я думаю: мы ведь ещё даже льдом не были под ногами капитана, даже в переносном смысле, а уже как неплохо получилось. Я действительно думаю, это довольно неплохой результат, когда выходишь 14 февраля в восемь вечера в заснеженный двор, а капитан видит в этом сирийский сценарий. Я даже думаю, это небольшая победа, их давно как будто не было, не ощущалось, и вот – это она.

Михаил Ходорковский

Вице-губернатор Петербурга: «Я не вижу в том, что люди зажигают фонарики, ничего плохого».

Удивительная страна современная Россия: если кто-то во власти говорит что-то нормальное для нормального человека, это вызывает шок и воспринимается, как чудо.

В результате отношение к акции изменилось и 14 февраля во дворы вышло, вероятно, сильно больше людей, чем вышло бы, если бы власть не реагировала на эту идею так нервно.



Хотя может быть, настроение оппозиции поднял позитивный утренний пост Навального.



В любом случае, вечером соц.сети оказалась заполнены отчётами из российских дворов.

Дмитрий Медведев неожиданно выложил в Инстаграм фотографии фонарей, что стало поводом для шуток о том, что он тоже присоединился к акции.

Но дворы осветились совсем не повсюду. Много где не вышел никто, где-то - лишь два-три человека.

Татьяна Хейн

Узок круг.

Сначала думала, что вообще не круг, а одинокая я.

Но потом на детской площадке встретила пятерых,

а чуть позже от пары подъездов нам помахали еще двое.

Не густо, конечно, но радует, что мы есть.

Уж сколько есть

Максим Кузнецов

Я встретил четверых. "Уже немало", говорю. "Да как-то немного", говорят. "Уж всяко лучше, чем стоять тут одному", говорю. "Ну да", говорят. И пошли дальше. Моего возраста и старше компания.

Светлана Опарина

Я одна шастала по окрестным дворам и бульвару. Грустила.

Лев Рубинштейн

Я в своем дворе с огоньком был один. Там был еще некто с фонариком, но он с этим фонариком чинил машину. Ну, хоть как-то...

Ксения Басилашвили

И мы были совсем одни! Надо нам всем переселиться в один двор (без решётки)))

В общем, картины всенародного недовольства не получилось, о чём некоторые критично настроенные к оппозиции блогеры предупреждали ещё до акции.

Александр Милицкий

Мне эта затея с фонариками вот в чем непонятна. По данным ГосЖКХ, на сегодняшний день жилой фонд Москвы насчитывает 26163 дома.

Допустим, на акцию выйдет до 10 тыс. человек (это сильно повезет, если столько, - ибо идея невнятна, хайпа нет, толп и движа не предполагается и т.п., - так что, скорее всего, меньше).

Иначе говоря, один одинокий демонстрант с фонариком будет приходиться почти на 3 дома (точнее, приблизительно 2 манифестанта на 5 домов в среднем). Представьте себе эту жалостливую картину - одинокий фонарик на заметенной снегом детской площадке, - и то далеко не в каждом дворе. Любому гражданину, выглянувшему из окна, сразу же станет очевидной смехотворность всех потуг навальнистов претендовать на массовость движения. Это на Пушке 10 тысяч много, - а если вот так вот размазать тонким слоем...

Короче, - а что сказать-то хотели, в результате?..

Не очень впечатляющие итоги акции дали "патриотам" и "государственникам" повод для злорадства, а некоторым оппозиционерам - для критики Навального и Волкова.

Ольга Туханина

Разочарована. Ни одного фонарика так и не увидела. Вообще. САО, Савеловский район. Окна у нас не выходят во двор, но дом стоит в глубине. Из наших окон видно по меньшей мере четыре соседних двора: две пятиэтажки, двенадцатиэтажка (одноподъездная, правда) и богатый новодел с подземными паркингами и мерседесами, которые в эти паркинги вальяжно погружаются.

Нигде, никого.

Муж вышел в подъезд, чтобы глянуть на наш собственный двор. И там пусто. Хотя наш двор окружен высоким забором. Уж у нас-то - делай, что хочешь!

Увы.

Почему разочарована? Потому что ждала хоть кого-нибудь. Одинокого лобо. Вы сидите там по квартирам и дрожите, а я - стою!

Нет.

Мне говорили, что вся Москва бурлит протестными настроениями. Мне говорили о пирамиде Маслоу: жизнь, де, в столице сытая, пора подумать о правах. Мне говорили о хипстерах, о зумерах и о прочих. В нашем подъезде живут и хипстеры, и зумеры, и прочие. Я их вижу регулярно в лифте. Ездят там, уткнувшись в телефоны, как и положено. Но вежливые, всегда первыми здороваются, рот не успеешь открыть.

Но вот - никого.

Отсюда простые вопросы: во-первых, где же они, почему не вышли? Во-вторых, какого же? Почему вся наша информационная повестка наглухо забита Навальными? Почему какой-то хрен с поддержкой даже не 300:1, а много меньше, лезет ко мне из каждого утюга так назойливо, что я даже не выдержала, стала это комментировать, хотя давно уже не хочу ничего писать в соцсетях?

Для чего это? Для кого это? Не понимаю.

Павел Пряников

Теперь точно можно сказать, что акция Леонида Волкова «посвети фонариком в небо» провалилась. Специально в эту вьюгу вышел из дома провести полевое социсследование, и результаты его таковы: у нас из трёх домов в Замоскворечье никто не вышел светить фонариком в небо.

Более того, прошёлся до клуба-ресторана «Рихтер» у нас на Пятницкой. Им владеют люди из «Батенька, да вы трансформер». Т.е. в теории это прям гнездо протеста должно быть. Там тоже не вышел никто. Приехала в 20.02 грузовая Газель, перегородила велодорожку и тротуар, стали выгружать еду и бухло. Думал, может из персонала кто выйдет с фонарём, раз уж есть повод выскочить на улицу. Никого.

У родственников на улице Гиляровского (метро Проспект Мира) тоже никто не вышел, звонил им, просил посмотреть.

Я ещё и проиграл пари родственникам, мой прогноз был – 2-4 человека с фонариками.

Посмотрел фотографии из городов, где 20.00 наступило раньше, от Урала и восточнее. Там тоже провал. В каких-то больших дворах есть небольшие группки. Но это даже не 0,1-0,5% населения городов, которые выходили н уличный протест. Никакой полиции у себя в Замоскворечье я не видел, кто бы караулил светящих в небо. При минимуме угрозы 3-5% хотя бы должно выходить. Т.е. на стандартный советский дом в 100-200 квартир с 300-600 жильцами – 10-30 человек. Но даже десятых долей процента нет.

Я сразу, в момент объявления акции Волковым, сделал прогноз, что она провалится. Потому что это уход в карнавализм. Люди старше 35-ти, тем более 45-50-ти, не ударятся в такой инфантилизм, просто не пересилят себя.

Следующий мой прогноз: протест станет совсем профессиональным, для тех, у кого это – работа. Примерно как несколько лет назад Лёня Ёб…ый бегал с синим ведром на голове или хипстеры сношались в Зоологическом музее. Т.е. отсутствие людей на протестах будет компенсироваться ультра-артистизмом.

Эль Мюрид

Мероприятие «засвети фонариком», анонсированное Волковым из ФБК Навального, ожидаемо провалилось. Ни массовость, ни медийность в нем не присутствовали вообще.

Я уже писал, что ФБК не стал (да и скорее всего, не может стать в его нынешнем виде) штабом протеста. Причина банальна: у Навального нет собственной стратегии взятия власти. Стратегия борьбы, как процесса — есть. Стратегия борьбы как цели — нет. Огромный протестный потенциал, созданный властью ее преступной антинародной политикой, остается «бесхозным». То, что у нас по недоразумению называют «оппозицией», не может использовать этот ресурс, и ровно по той же причине — она не понимает, чего она хочет. «Оппозиция» настолько свыклась со своей ролью, что ее изменение даже не рассматривается — ни в теоретическом, ни тем более в практическом плане. Именно поэтому в России политики в современном понимании этого слова нет. Нет борьбы за власть, а потому политика сводится к сугубо византийским практикам подковерных драк среди придворных. Остальные замерли в роли статистов.

<...>

Сегодня в России уже создан колоссальный протестный ресурс. Даже откровенно помоечные прокремлевские медиаресурсы пусть и нехотя, но признают, что у протеста есть база, причем динамика роста протестных настроений положительна. Что неудивительно — режим банкрот. А потому любые его действия ведут к увеличению протеста. Оппозиция (если она ставит перед собой цель прихода к власти) уже может пользоваться этим ресурсом. Но пользоваться осмысленно, бережно применяя и расходуя его исключительно на решение ключевой стратегической задачи.

И вот этого как раз и не происходит. Два протестных мероприятия 23 и 31 января убедительно показали, что база протеста впервые переместилась в регионы — более 80% всех протестующих в эти дни были за пределами МКАД и КАД. Регионы, которых карантинный террор загнал в катастрофу, стремительно обрастают недовольством. Дело доходит до того, что в ряде регионов местные власти стараются не проявлять рвения в разгоне протестов, понимая, что дальше может быть только их рост.

Стресс-тест, проведенный 23 и 31 января, весьма убедительно показал, что режим уже не в состоянии обычным силовым образом противодействовать протестам. Он вынужден прибегать к экстраординарным мерам — увеличивать численность карателей и поднимать градус террора. Одно это говорит о действенности массового протеста, причем протеста, разнесенного по всей стране.

В этих условиях структура Навального, раз она сама вызвалась, должна была повышать температуру, попутно проводя все новые и новые стресс-тесты для системы управления режима. Но — вместо этого последовало предложение помахать фонариками. Что полностью обесценило все предыдущие мероприятия и обнулило текущую ситуацию. По Волкову в такой ситуации нужно не уголовное дело возбуждать, а награждать орденом «За заслуги перед». Самое лучшее, что он мог сделать для режима, он уже сделал. По сути, половину людей сегодня вывели режимные холуи, запаниковавшие и начавшие истошно верещать про диверсантов и самолеты НАТО. Не будь этой мощной поддержки, скорее всего, на улицу с фонариками вышло бы еще меньше людей. Хотя куда уж меньше.

В любом случае пока можно констатировать то же, что было ясно и месяц назад. Пока в стране нет структур, готовых стать настоящей оппозицией режиму. Запрос на них есть. Протест, причем массовый — есть. А вот структур нет. Кружки по интересам — в огромном количестве. Но это пока и всё.

Сергей Марков

Молодежь в России хочет 14 февраля целоваться, а не светить фонариками в поддержку лузеров. Акция 14 февраля с фонариками за Навального и против Путина с треском провалилась. Вышло очень мало людей. Все мы смотрим во дворы и не видим там никого. Единственное место, где оказалось больше 10 человек, - это самое бл...ое место столицы, - давно оккупированные ненавидимой всеми "золотой молодежью" "Патрики". Что еще раз подтвердило принцип, - Навального поддерживает самая аморальная и коррумпированная часть общества.

В тот же день провалилась и акция с женской демонстрацией против политических заключенных. Там в Москве вышло 200 человек, а в Питере 50. И все. Причина понятна, - все знают, что в России нет политических заключенных. А есть только лживая западная истерика по политическим заключенным.

Акция провалилась почему? Потому что плохой формат? Да нет, формат прекрасный, успешно опробованный в Украине, Белоруссии, Сербии. Формат ориентирован на молодежь и на прозападное население. А это как раз потенциальный электорат Навального. Поэтому формат с фонариками сам по себе хорош.

Плох не формат, а политический имидж организаторов акции.

1. Руководство этими акциями западных врагов России видно уже всем, даже тем, кто это на словах отрицает.

2. Волков, Ашурков, Певчих, - организаторы акции, настолько очевидные проходимцы, что вызывают отвращение даже тех, кто против власти.

3. Огромное разочарование лично в Навальном после его хамского не адекватного поведения в суде.

4. Малая поддержка Навального 23 января, 31 января и 2 февраля показала всем, что народ в России не поддерживает Навального и эта политическая секта находится в изоляции. А никто не хочет быть лузером с лузерами.

Даже те, кому не нравится Путин, уже поняли, что Волков точно намного хуже Путина. И Навальный тоже намного хуже Путина. И офицеры иностранных спецслужб тоже хуже Путина. Поэтому молодежь России сказала Навальному и Волкову свое твердое НЕТ. Хорошая у нас молодежь! Целоваться надо, а не фонариками помогать проходимцам!

Егор Просвирин

Если бы я рулил путинской пропагандой, я бы после нынешней роскошной акции «Фонари Навального» сделал бы очень гадкую и очень убедительную вещь:

1. Взял бы несколько фото с акции из разных городов-дворов.

2. Привязал бы их к местности (ну, просто чтобы понять, сколько всего домов и какого они размера во дворе, где протестуют фонариками).

3. Подсчитал бы общее количество квартир-жильцов во дворе.

4. И затем подсчитал бы какой процент от жильцов двора составляют те 5-10 граждан с фонариками.

5. И затем бы крутил это по всем телевизорам ближайший год, громогласно хохоча: «Вот ваши реальные 99% поддержки Навального» (в качестве добивочки: «И еще сделаем скидку на то, что данный мизерный процент - это при допущении, что навальнисты вышли в КАЖДОМ дворе, что очень-очень-очень сильно не так, но не будем крохоборствовать»).

6. Но там как госпропагандой рулят оседлые и кочевые инородцы, то вместо бьющей наповал статистики опять будут оскорбления навальнистов, запугивания фашизмом и майданом, и прочая [ерунда], рассчитанная на перепуг скучающих у телевизора пенсионеров.

7. Считаю, что навальнисты должны начать платить мне деньги, чисто чтобы я не шел работать на госпропаганду, иначе они взвоют.

Сам Леонид Волков совсем не считает, что акция провалилась. Наоборот, он называет её очень успешной. И многие в оппозиции с ним согласны.

#ЛюбовьСильнееСтраха

Вчера провел весь вечер, читая истории, рассматривая фотографии и видео по этому хэштегу. Очень разные, самые разные.

"Вышел один во всем дворе, простоял, никого не нашел, замерз и очень расстроен".

"Думала, в нашем захолустье никого не будет, а встретила еще пару молодую с фонариками, а потом еще девушку, познакомились и обменялись контактами".

"У нас теперь есть чат на сорок человек с соседями".

"У нас получилось большое, яркое сердечко".

"Болею, сидел дома, светил в окно фонариком, а мне с улицы отвечали".

"Было страшно выйти первой, но потом люди подтянулись".

"И в своем, и в соседнем дворе никого не встретила, но все равно не жалею, это была моя маленькая победа для себя самой".

"Мы даже небольшим шествием по району прошли, не ожидал, что нас будет так много".

Большие и маленькие города, истории маленьких удач и маленьких поражений, десятки тысяч (!) разных историй из всех уголков страны. В одном твиттере — далеко не самой популярной в России соцсети — 37 тысяч сообщений c нашим хэштегом. Продолжайте, пожалуйста, делиться этими историями, своим опытом и своими вчерашними переживаниями — это все очень важно.

Понимаете, за многие годы как-то в медиа — а потом и в массовом сознании — сложился абсолютно устойчивый шаблон восприятия любой протестной акции:

1. Сколько людей вышло.

2. Сколько было задержанных.

После каждого митинга десятки звонков от журналистов только с этими двумя вопросами. И после акции ничего не остается, кроме этих двух цифр (и споров вокруг этих двух цифр). Вместо обсуждения содержания и политического смысла, всегда только обсуждение цифр. Всегда — но не в этот раз; мы сломали шаблон. Вчерашняя акция была устроена так, что принципиально невозможно посчитать, сколько людей вышло — и не было задержанных.

И это, наконец-то, дает возможность говорить о ее содержании. Смотреть не на цифры, а на огромное количество разных историй: про победу над страхом, про радость встречи, про новые контакты и горизонтальные связи, про разочарования и приятные сюрпризы, про солидарность и любовь.

Ольга Трунова

Вышла в Новосибирске, центр города, одна во дворе, прогулялась никого не встретила. Для меня бесценный опыт, пусть никого не было, зато я сама сделала этот шаг

Светлана Бороздина

Вышла, постояла минут 5 одна. И вдруг из соседнего дома выходит тётя с огромным ротвейлером - и прямиком ко мне. Я очень испугалась, собака на строгом и без намордника. Но знаю, что бежать нельзя. А тётя подходит и говорит: "Давайте мы вас поохраняем, мало ли что". Пообщались. Вполне благополучная, не за Навального, но жизнь такая достала и её. Больше всего достала несправедливость.

Александр Бортенев

Отличная акция, ничто не корежит путинскую вертикаль как горизонтальные связи гражданского общества. Вышел во двор, а там уже фонарики и телефоны, атмосфера, граждане видят, что они не одни, машут друг другу, знакомятся, кто не в теме интересуются. Идущий осилит путь.

Татьяна Хоростянина

Это была самая невероятная и тёплая акция из всех, в которых я участвовала. Мы с мужем недавно переехали в Питер, и совсем не знали своих соседей. Но вчера всё изменилось! Мы наконец-то не одни в большом городе.

Валерия Прима

Прекрасная акция. Я вам сейчас скажу, почему. Со своей колокольни. Потому что когда вас в огромном дворе два десятка, это другое ощущение.

А тут ты один (одна в моем случае). И смотришь на часы и думаешь: наверно, вот эти ребята остановятся и тоже будут ждать восьми. Но они скрываются в подъезде. Пусто, снег. Восемь часов. Ты включаешь фонарик и светишь им в небо. ты одна. Ну то есть вдвоем с собакой. Стоишь такая неинтересная никому, даже ОМОНу, Росгвардии и старшей по дому, которая наверняка за ЕР. Объясняешь вслух или мысленно: я это для себя делаю. Проходишь десяток шагов - и тебе навстречу кидается женщина: ой, и вы тоже! И включает телефон. Мы вместе заворачиваем за угол - и натыкаемся на молодого парня с налобным фонариком. Рядом с ним девушка, говорит: я сейчас тоже включу.

Да, нас было только четверо. Но мы прошлись во дворах и молодые люди разного возраста (это не оксюморон) нам улыбались.

А у вас, возможно, не было никого. Потому что это вы должны были выйти и зажечь фонарик. Чтобы рядом с вами кто-то сказал: тогда я тоже зажгу.

Кто-то должен быть первым. Даже в таком маленьком, пустяковом деле, понимаете? Даже если он будет один. Такие вещи напрасными не бывают. Напрасным бывает только бурчание, что ничего не выйдет.

Кстати, сейчас в Матросской Тишине сидит тот, кто очень хорошо знает цену личному поступку, мужеству сделать первый шаг.

А от нас требовалось всего лишь безопасно фонариком посветить.

Вячеслав Чернов

А много ли вас, с фонариками, вышло?

Меня удивляет склонность вроде бы взрослых людей к математическим измерениям морально-нравственных императивов.

Какая разница, сколько людей выступают против, например, изнасилований с последующим убийством?

Даже если это всего один человек, а все остальные за такие убийства, он – прав, а они – нет.

Ты не можешь сказать – но ведь это всего лишь один человек, да кто он такой? Да, всего один и кем бы он ни был. Но он прав, а несогласные с ним – нет.

Количеством всегда озабочены именно сволочи. Толпа и численность нужна подонкам. Потому что у них нет чувства правоты и им требуется компенсировать отсутствие этой уверенности окружающей толпой.

А человеку, на чьей стороне правда, не требуется никакое количество.

Да, такой человек несомненно будет переживать и расстраиваться из-за того, что никто кроме него не желает вставать на сторону правды, но стесняться заявлять свою позицию из-за отсутствия некоей массовой поддержки, означает, что ты выражаешь свои взгляды не потому, что это правда, а по каким-то другим причинам.

Считаешь ли ты, что в 21 веке людей можно сажать в тюрьму только за то, что они обладают убеждениями?

Если ты против политических репрессий – ты умный, образованный, культурный, рассудительный, справедливый человек.

И совершенно неважно, даже если ты всего один такой на весь город или даже на всю страну.

Если ты поддерживаешь политические репрессии – ты слабоумный маргинал и сволочь. И совершенно неважно, даже если это твоё убеждение разделяют десятки миллионов таких же моральных уродов.

Ты плюс правда – всегда будет больше, чем миллионы плюс неправда.

И на этом все подсчеты заканчиваются.

Александр Черных

Акция с фонариками очень многим (и мне) казалась странной, непродуманной, нелепой, и сделанной изначально для галочки — вот, посмотрите, мы не сдаёмся, желающие могут поучаствовать в борьбе.

Получилось все же не так однозначно провально. Судя по соцсетям (и рассказам участников для Ъ), многие действительно встретили во дворах соседей. Это их очень вдохновило и воодушевило:

«Появилось чувство, что в нашем спальном районе зарождается какая-то солидарность,— говорит Екатерина. —

Пусть немного людей, но они есть, это очень вдохновляет. Когда живешь здесь, то никого не знаешь и думаешь, что всем все равно. И не подозреваешь, что твои соседи тоже ходят на митинги».

Екатерина с соседями даже сделали свой чат и договорились поддерживать связь — вроде бы позитивный результат акции? Если подумать, все это уже было в Минске. В редакции ворчат, что у меня «афганский синдром», но ведь именно в Беларуси появилась сеть «соседских посиделок» и встреч прямо во дворах. А до этого в Аргентине (кажется) было популярно движение «соседских ассамблей» — которым даже удалось перерасти в альтернативные муниципальные органы. Разница только в масштабах...

...и эта разница, все-таки, критична. Судя по тем же соцсетям, очень многие так никого и не встретили в своём дворе. Или ожидали встретить больше, чем одного-двух человек. И обычное для последних митингов восхищение «как же нас на самом деле много» сменилось на отрезвляющее-разочарованное «как же нас на самом деле мало».

У таких участников пришло осознание, что вот эта толпа сторонников — так впечатляющая в границах Пушкинской площади или переулков у Русаковской эстакады — практически незаметна в масштабах огромного мегаполиса. И численность протестующих оказалась размазана по населению Москвы очень-очень тонким слоем.

Пока писал, вспомнил, что много лет назад штаб Навального уже пытался провести такую акцию - изначально виртуально. По рассылке пришло предложение указать свой адрес (вегетарианские были времена), чтобы составить наглядную карту противников власти (читай, сторонников Навального). Помню, как я решил протестировать карту - и в моем районе всего пара домов была отмечена красным маркером. Сейчас, очевидно, их было бы больше - но все ещё не настолько, чтобы everything is illuminated.