Журналистов "Дождя" вызвали на опрос после сюжета о пытках в ОВД

Журналистов телеканала "Дождь" вызвали в полицию для опроса после выхода сюжета о волонтёре штаба Любови Соболь. Алёна Китаева в разговор с журналистами рассказала о пытках в московском отделе полиции "Донское". Туда волонтёра доставили после акции в поддержку Алексея Навального 2 февраля.

По словам Китаевой, полицейские угрожали ей электрошокером, надевали ей на голову пакет и заставляли сказать пароль от телефона. Также Китаева утверждает, что ей угрожали ложными обвинениями в нападении на полицейского.

"Дождь" пишет, что МВД проводит проверку в отношении сотрудников ОВД "Донское" по факту возможных противоправных действий. У телеканала запросили полную версию интервью с Китаевой и попросили авторов телесюжета прийти на опрос в управление собственной безопасности московского главка.