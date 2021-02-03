Задержанная во время протестов в Москве рассказала о пытках в ОВД

Волонтёр штаба юриста ФБК Любови Соболь, 21-летняя Алёна Китаева рассказала журналистам о пытках, которым она подверглась во вторник в полиции после задержания в Москве на акции против приговора Алексею Навальному.

По словам Китаевой, после задержания её доставили в ОВД "Донское". Там ей надевали на голову пакет и заставляли сказать пароль от телефона. "Они очень долго не возвращали телефон... Я им сказала свой пароль, потому что они угрожали электрошокером, надели мне пакет на голову, начали меня бить", - рассказала Алёна Китаева, в том числе, изданию the Insider.

Также девушка утверждает, что ей угрожали ложными обвинениями в нападении на полицейского. Один из сотрудников, который допрашивал Китаеву, сказал, что сообщит, что она его поцарапала, после чего сам провёл себе по лицу, на котором было "покраснение". "В том кабинете точно не было камер. Только 4 огромных мужика", - добавила Алёна Китаева.

"МБХ-Медиа" отмечает, что Алёну Китаеву обвиняют по административной статье о "создании помех общественному транспорту".

Вместе с ней на московской акции в поддержку Навального вечером 2-го февраля задержали её сестру. Александра Китаева рассказала, что в отделение их доставили на битком набитом автозаке. Там у Александры изъяли телефон и паспорт, а затем также угрозами потребовали назвать пароль от телефона и насильно взяли отпечатки пальцев.

Комментариев от сотрудников полиции на эту информацию о пытках не приводится.

Всего в Москве во вторник вечером на стихийных протестах, которые сопровождались столкновениями манифестантов с бойцами ОМОНа, были задержаны 1145 человек, а по всей России – более 1400 активистов. К акциям призвал штаб оппозиционного политика Алексея Навального, которому суд в Москве заменил условный срок в три с половиной года по так называемому "делу Ив Роше" на заключение в колонии.

После предыдущих акций против ареста и уголовного преследования Навального 23 и 31 января от очевидцев поступали сообщения об очередях из автозаков с арестованными, которых привозили в спецприёмники. В машинах арестованные проводили по несколько часов без еды, воды и возможности нормально сходить в туалет. По одному из свидетельств, в автозаке на 23 сидячих места находился 31 человек. Внутри было холодно.