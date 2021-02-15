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"Новая газета" опубликовала доказательства внесудебных казней в Чечне

Чеченские силовики перед внесудебными казнями в январе 2017 года заставили нескольких задержанных на камеру присягнуть "Исламскому государству" (запрещено в России как террористическая организация), а затем отречься от него. Об этом говорится в расследовании "Новой газеты".

В первой части расследования издание описывает попавшие в ее распоряжение документы чеченского МВД, свидетельствующие о том, что ряд погибших действительно были задержаны сотрудниками правоохранительных органов, хотя по официальной версии этого не происходило.

О том, что в Чечне в ночь на 26 января 2017 года были расстреляны 27 задержанных, "Новая газета" сообщила летом того же года. Убитых, как писало издание, задержали во время спецопераций после нападения на полицейских в Грозном 17 декабря и содержали на территории полка ППС имени Ахмата Кадырова.

В апреле 2017 года "Новая газета" передала СК список из 30 убитых жителей Чечни. Следователи подтвердили гибель четырёх человек. Двух человек они обнаружили живыми и предъявили их уполномоченному по правам человека при президенте Татьяне Москальковой. Но на самом деле это были родные братья убитых в январе 2017 года Мохмы Мускиева и Шамхана Юсупова, которых вынудили пойти на обман.

Еще три человека из списка "Новой газеты" были задержаны, подвергнуты пыткам и погибли в результате организованной в Чечне в конце февраля 2017 года кампании против местного ЛГБТ-сообщества. В отношении остальных 18 человек летом и осенью 2017 года были возбуждены уголовные дела, и все они были объявлены в международный розыск по обвинению в участии в террористических формированиях на территории Сирии. В марте 2018 года СК вынес окончательный отказ в возбуждении уголовного дела по заявлению "Новой газеты" и больше не возвращался к этому вопросу.

Издание получило служебные документы чеченского МВД – таблицы с фото и персональными данными более чем 160 задержанных, а также сведения о результатах оперативно-разыскных мероприятий чеченских силовиков. В них издание нашло почти всех участников (26 человек) своего списка. Задержанные были сфотографированы в нескольких местах на узнаваемом фоне: так, в полку имени Кадырова это была либо стена с характерным плинтусом, либо белый стеклопакет с перемычками, либо труба в котельной, к которой некоторые задержанные были пристегнуты наручниками.

Руководители соответствующих силовых подразделений республики отрицали, что участников списка "Новой газеты" вообще когда-либо задерживали сотрудники полиции. Однако, например, в выпуске новостей ЧГТРК "Грозный" от 11 января 2017 года был показан один из задержанных накануне жителей Чечни по имени Адам Дасаев. В новостном сюжете его допрашивает лично глава Чечни Рамзан Кадыров, рядом с ним в кадре – командир полка имени Кадырова Аслан Ирасханов. В таблице Адам Дасаев проходит под номером 31. Также в списке "Новой газеты" фигурируют 12 жителей Чечни, которыми занимались сотрудники чеченского СОБРа "Терек". Их задержание связано с событиями 17 декабря 2016 года, когда поздно вечером в центре Грозного полицейский патруль расстрелял автомобиль, сбивший сотрудника ДПС.

20 декабря 2016 года "Исламское государство" взяло на себя ответственность за нападение в Грозном: на его сайте была опубликована видеозапись, на которой 11 чеченцев приносят присягу лидеру террористов Абу Бакру аль-Багдади. В центре группы находится Бергаев, однако запись не попала в материалы уголовного дела, обратило внимание издание. Изучив аналогичные видео, приписываемые ИГ, журналисты обнаружили те, на которых некоторые участники списка "Новой газеты" сначала присягают, а потом в той же одежде и в тех же декорациях отрекаются от ИГ. Ролики имеют все признаки постановочного видео, чтобы объявить погибших террористами, сделало вывод издание.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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