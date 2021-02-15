Дмитрий Медведев ошеломил аудиторию соц. сетей публикацией снимков с фонарями в день "акции фонариков". Не отлучат ли его от руководства партией за такую грубую идеологическую ошибку? А также: Алексей Венедиктов считает что зам. председателя Госдумы Петра Толстого можно засудить за безобразные сравнения, опять же связанные с фонариками. Есть ли перспектива у подобного судебного иска? Как "фонарный протест" отразится на судьбе Алексея Навального? В программе участвуют: Екатерина Енгалычева, депутат Московской городской думы, политолог Сергей Марков, политик, член Федерального совета партии "Яблоко" Анатолий Голов (Санкт-Петербург). Ведет программу Елена Рыковцева. Звоните в прямой эфир по номеру 8-800-200-22-12 начиная с 19.05
Дмитрий Медведев, заговорщик
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