"Заслуженный мажор": Рунет о награде для сына друга Путина

В сети в последние дни много пишут о культуре. Из числа важнейших новостей – Путин наградил медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени 23-летнего поп-певца ЮрКисса (он же Юрий Киселёв).

Да, вполне возможно, что вы не знаете, кто это! Тогда хотя бы послушайте.

Евгений Ганелин:

Вот, что творит бункерный дед – люди голодают, дед из бункера раздает награды...

Вадим Востров:

Казалось бы, хотя бы систему гос. наград можно было за 20 лет отладить, чтоб очевидных тупостей не было? А с другой стороны, зачем? Если впереди вечность.

Борис Рожин:

Отношение к данной награде в силу ее полнейшей девальвации из-за подобных чудесных награждений лично у меня примерно как к Нобелевской премии мира и попаданию в списки "Миротворца". Раньше было почетно, сейчас же – раздают направо и налево кому попало. Впрочем, польза от этого есть, благодаря награждению, я узнал, что есть такой певец. Открыл клип, посмотрел, закрыл. Как я жил без этой информации.

А разгадка проста – ЮрКисс сын владельца "Русской медиагруппы" Владимира Киселёва, человека, как считается, приближённого к Путину. В своё время Киселёв был руководителем скандально известного благотворительного фонда "Федерация" (если вы помните, как Путин пел песню Blueberry Hill, то это было на вечере, который устраивал Киселёв).

Наташа Киселёва:

Шо? Вы не знаете кто это? Как же? В 23 года человек успел провести многолетнюю (!!!) плодотворную деятельность, а вы все с дивана встать не можете, вот не сидели бы в своих интернетах и клабхаусах, тоже внесли бы вклад в развитие культуры, ну, или хотя бы мускулатуры.

И все-таки, Наташ, кто такой этот Юркисс? Дирижёр какой? Или солист Большого театра? Или камерного хора? Может, драматург или писатель? Ну, мы в этой твоей классической сфере не очень, просвети.

Юркисс – сын владельца "Русской медиагруппы" Владимира Киселева. Он входит в совет директоров этой самой "Русской медиагруппы" и руководит компанией "Брайт Стар", которая занимается организацией концертов. Ну, конечно, за это орденов и медалей не дают (или дают?), поэтому Юркисс, конечно же, сам выходит на сцену и под двумя тоннами автотюна, а чаще фонограммой поёт свои песни. Всего у него их целых семь, но они настолько огромные, что формируют очень сильно огромный вклад в культуру.

Наталья Радулова:

Вот вы спрашиваете как Анастасия Волочкова, будучи любовницей женатого олигарха, получила титул заслуженной артистки. А как сын олигарха, певец ЮрКисс получил медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени?

Василий Парняков:

Вопрос: что должен сделать российский музыкант, чтобы в 23 года его наградили государственной наградой медаль "За заслуги перед Отечеством"?

Ты: хммм, получить Грэмми, стать первым российским музыкантом в топе Billboard 200, ну хотя бы выиграть Евровидение по минимуму...

23-летний певец Юркисс, сын российского олигарха средней руки: ты отстал от жизни, мы, поколение тик-тока играем по другим правилам, а ты просто завидуешь, все ваши "достижения" гроша ломанного не стоят.

Александра Иванова:

Эту награду моя мама получила в 1999 году, прослужив более 40 лет в Малом театре.

Вчера такую награду, согласно указу Путина, присудили 23-летнему парню, якобы музыканту, Юрию Киселеву, по прозвищу ЮрКисс, "за большой вклад в развитие отечественной культуры и многолетнюю плодотворную деятельность".

Парень – сын владельца "Русской медиагруппы" Владимира Киселёва.

Посмотрела сейчас специально несколько его клипов, так как раньше о нём ничего не слышала. Ну да, безусловно такое творчество достойно поощрения...

Мне стыдно перед мамой и другими достойными людьми, получавшими и получающими эту медаль действительно заслуженно.

Полина Хайретдинова:

За что можно получить орден? Спасти человека? Изобрести лекарство? Шпиона изобличить? На Марс сделать? Теорему решить? Проще.

Петь, просто петь.

Патриотичное? Нет! Иметь фантастический голос? Нет! Нравиться миллионам? Опять нет.

Обычные, никому не интересные песни, коих прорва.

Вот так 23-х летний певец ЮрКисс (чур не гуглить) в пятницу стал обладателем Ордена за заслуги перед отечеством! Ни жук чихнул.

А всего-то надо было родиться у кого надо. Вот папа кто надо, и мама – певица, ведущая, ну и далее по списку. Тоже песни неприметные поёт. А когда-то на ее Благотворительные балы и Беллуччи приезжала и сами знаете кто на пианино играл. Денежку селебы западные на детишек жертвовали. Детишки, правда, их не увидели. Селебы обиделись, вопросы задавали, дескать, ну как же? на детишек же! Много кто денежку искал, но не нашли. Тьфу вспоминать такое. Зато Орден теперь у мальчонки. Настоящий.

Анна Качкаева:

23 года. Сын владельца "Русской медиа группы", создателя Фонда "Федерация" (помните такой?) г-на Киселева. На благотворительном концерте 2010 года с участием всех мыслимых европейских звезд (тогда еще не рвались отцеплять "наш вагончик" от Европы), после которого случился скандал с благотворительными деньгами, Начальник, как любят нынче называть президента РФ приближенные, спел на английском. По просьбе ведущей концерта – мамы нынешнего награжденного "за заслуги перед Отечеством".

Татьяна Мэй:

Какие вы желчные. Ну наградил Путин мальчонку 23-летнего медалью ордена "За заслуги перед Отечеством". Может, он полагает, что это юный Бетховен. Там, правда, аж семь песен спел этот ЮрКисс, и сколько-то из них скрадено у старших товарищей по певческому цеху – но почему бы и не считать это... ммм... как там... во! большим вкладом в развитие отечественной культуры и многолетней плодотворной деятельностью. Уфф. Какая эпоха, такие и Бетховены.

Игорь Димитриев:

Речь о том, что приватизировали госнаграды, как и приватизировали само государство, люди такого низкого интеллектуального и морального качества, что просто стыдно. Понимаете, вот папе его не стыдно, что сыну дали награду "За заслуги перед Отечеством", и певцу самому не стыдно – а чё такова? – а мне за них стыдно.

Ладно б в девяностых это произошло, когда они там из грязи в князи поднимались, а сейчас – когда культура превратилась в вопрос национальной безопасности. Когда Россия проваливает борьбу за умы и сердца чисто эстетически. Эстетически не дотягивает даже до Турции с ее сериальным шиком. Что предлагает элита? Юркиса?

В России реально серьезная проблема – чудовищно низкое качество элиты! Просто грязь, а не аристократия. И как с этими людьми мы собираемся бороться за молодежь?

Ксения Собчак:

Певец Юрий Киселёв, выступающий под псевдонимом ЮрКисс, рассказал о своих заслугах перед страной, за которые получил медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Среди них выступления в непризнанных Луганской и Донецкой народных республиках и в Крыму. Кроме того, он принимал участие в восстановлении и реконструкции православных храмов, организации выступлений на День Победы на авиабазе Хмеймим в Сирии, а также в организации благотворительных гуманитарных конвоев для ДНР и ЛНР.

Ну прямо папина радость и гордость. Активный и любознательный юноша. Бесстрашие – это у них семейное. Киселев-старший в свое время не испугался Навального и пошёл на дебаты с открытым забралом. Не испугался и нас с Ксенией Соколовой, когда мы задавали неудобные вопросы про исчезнувшие деньги благотворительного фонда "Федерация". Так что одного ордена явно недостаточно. Я бы наградила Юркисса медалью "За отвагу".

Платон Беседин:

И награждение это – не выбрык, не следствие поступка одного человека, нет. Оно проходило целую лестницу согласований, и никто его не отменил. Что в головах у этих людей? Или они просто боялись? Или устроилось всё по одному звонку?

Подобные решения – с награждением ЮрКисса – создают весьма опасный и неприятный прецедент. Абсурдно – особенно сейчас, когда бурлит страна – давать такие награды таким персонажам. И это в принципе унижает страну и бьёт по её авторитету.

У России должны быть другие герои, другие авторитеты. И они есть. Так почему вы молчите о них? Только лишь потому, что им не довелось родиться у очень богатеньких родителей? Тогда к чему эти разговоры о том, что национальная идея нашей страны – справедливость? Вы уверены? Нет, господа, вы являете чудовищные образцы несправедливости – и ещё, похоже, любуетесь этим. Забыли уроки истории? Не помните, на каких дрожжах вызревала революция? А вызревала она, напомню, на дрожжах несправедливости.