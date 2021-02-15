Суд не удовлетворил иск депутата Мосгордумы к Владимиру Соловьёву

Савеловский суд Москвы отказался удовлетворить иск о защите чести и достоинства, поданный депутатом Мосгордумы Павлом Тарасовым к телеведущему Владимиру Соловьёву и компании ВГТРК. Тарасов требовал с ответчиков опровержения ложной информации, распространённой о нём, и миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.

По словам Тарасова, во время процесса судья не давала договорить ему "ни одного предложения", а представителей стороны ответчика "не перебивала ни разу". Депутат также отметил, что на заседании судья не мотивировала причину итогового решения.

Поводом для иска депутата стал эфир Владимира Соловьёва на радиостанции "Вести FM", в котором ведущий утверждал, что Павла Тарасова лишали водительских прав за вождение в нетрезвом виде. Соловьёв сделал это заявление незадолго до выборов в Мосгордуму, в которых участвовал истец.

После эфира Тарасов обратился к телеведущему через твиттер, предоставив ему документ из суда, из которого ясно, что права отбирали у совершенно другого человека. Тарасов предложил Соловьёву опровергнуть сказанное в эфире, однако тот этого не сделал.