Лицом к событию. Чем Горбачев лучше Ельцина и Путина?

Путь реформ в России, по замкнутому кругу или по спирали, обсуждают историк в прошлом народный депутат СССР Виктор Мироненко и член Политкомитета партии «Яблоко», в прошлом народный депутат России и Госдумы Виктор Шейнис. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст: https://www.svoboda.org/a/31129215.html