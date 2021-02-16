В Москве продолжается суд над Навальным по делу о клевете на ветерана

В Бабушинском суде Москвы продолжается рассмотрение дела о клевете, обвиняемым по которому проходит оппозиционер Алексей Навальный. Его уже доставили в суд из СИЗО. Во вторник сторона обвинения, как ожидается, запросит для Навального наказание.

Это уже третье заседание по этому делу. На прошлом заседании обвинение закончило предъявлять свои доказательства. Суд перешел к изучению доказательств защиты.

Оппозиционера обвиняют в клевете в адрес участника рекламного ролика государственного канала RT в поддержку поправок к Конституции России. Потерпевшим следствие называет 95-летнего ветерана Второй мировой войны Игната Артёменко. Его, утверждает обвинение, оскорбило заявление политика в социальных сетях, что участники съёмки агитационного ролика – "продажные холуи и предатели".

Утверждается, что запись Навального Артёменко пересказал сосед по дачному участку. После этого он попросил свою сиделку показать ему этот пост, в результате, как утверждается, у него ухудшилось состояние здоровья.

На сегодняшнем заседании, как и на предыдущем - в минувшую пятницу - потерпевший не присутствует. В первом заседании по делу Артёменко участвовал по видеосвязи.

Навальный и его сторонники называют дело политически мотивированным.

Суд начался 5 февраля. Вину по предъявленному обвинению политик не признаёт. По мнению его адвокатов, он высказал оценочное суждение, которое не может считаться клеветой.

По предъявленной статье Навальному грозит штраф до миллиона рублей или в виде его годового дохода и обязательные работы на срок до 240 часов. 2 февраля Симоновский суд Москвы постановил отправить оппозиционера в колонию на 3,5 года по другому уголовному делу. Решение суда пока не вступило в силу.