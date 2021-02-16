Мирно и без оружия. Свобода собраний в России. Эпизод II

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От Октябрьской до Болотной. Марши несогласных и Стратегия 31. Как менялось отношение властей к мирным протестующим и кому можно ходить по Тверской.



В подкасте использованы архивные записи Радио Свобода, а также участвуют доктор юридических наук, эксперт Московской Хельсинской группы Илья Шаблинский и политик Сергей Удальцов