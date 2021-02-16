В Мосгордуме предложили референдум по вопросу о памятнике Дзержинскому 

Председатель Мосгордумы, член "Единой России" Алексей Шапошников выступил с предложением вынести на городской референдум вопрос о возвращении памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь в Москве.

По мнению Шапошникова, решение о том, стоять Дзержинскому вновь в центре Москвы или нет, должно приниматься властями "с учётом мнения жителей, архитекторов и историков". При этом спикер Мосгордумы добавил, что "важно не забывать об исторической справедливости", не уточнив, в чём она заключается в контексте обсуждаемого вопроса.

Ранее с просьбой вернуть памятник Дзержинскому на Лубянскую площадь обратилась к правительству Москвы инициативная группа, в числе которой председатель партии "За правду" Захар Прилепин, главный редактор газеты "Завтра" Александр Проханов, журналист Леся Рябцева и блогер Дмитрий Пучков.

Звучат и другие предложения о том, что можно установить на Лубянской площади. Так, на заседании комиссии Общественной палаты Москвы бывший министр культуры Михаил Швыдкой сказал, что там можно установить памятник, но при этом "нужно прийти к какой-то фигуре, которая будет устраивать и государство и одновременно будет понятна и объединяюща для всего общества". В качестве примера такой фигуры он назвал бывшего руководителя КГБ и генерального секретаря ЦК КПСС Юрия Андропова.

Группа учёных и деятелей культуры православно-монархических взглядов, в свою очередь, предложила установить памятник великому князю Московскому Ивану III, назвав его основателем российской государственности.

Есть и идеи установить памятник князю Александру Невскому или же разместить в центре площади фонтан.

Памятник Феликсу Дзержинскому, основателю Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем, позже передавшей свои полномочия НКВД, был установлен в декабре 1958 года напротив здания КГБ СССР (ныне - ФСБ России) на Лубянской площади в Москве.

Демонтаж памятника произошёл в августе 1991 года после провала государственного переворота ГКЧП. Фактически он был снесён протестующими, которые требовали демократических изменений в стране. При этом он не был разрушен и был сохранён московскими властями.

В разное время с призывами вернуть памятник на Лубянскую площадь выступали различные коммунистические партии и прокремлёвские патриотические движения.