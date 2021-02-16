Депутат просит прокурора проверить слова Соловьёва о "смелом" Гитлере

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил запрос генпрокурору России Игорю Краснову в связи с высказываниями телеведущего Владимира Соловьёва о фюрере нацистской Германии Адольфе Гитлере. Об этом сообщает РБК. Депутат попросил генпрокурора проверить высказывание Соловьёва на возможное нарушение законов об экстремизме и запрете реабилитации нацизма.

В эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия 1" в понедельник телеведущий назвал Гитлера "смелым человеком", который "не косил от армии" и "воевал доблестно во время Первой мировой войны".

При этом Соловьёв противопоставил Гитлера оппозиционеру Алексею Навальному, назвав его "гульфикфюрером" – из слов телеведущего следует, что он подозревает Навального в том, что тот боялся служить в армии.

Слова о храбрости Гитлера прозвучали, когда Соловьёв рассуждал о том, почему он не уважает Навального. "У него антисемитизм на животном уровне. Может, мне и к Гитлеру относиться с уважением?" – сказал телеведущий, после чего начал рассуждать о смелости штандартенфюрера СС Отто Скорцени и самого фюрера.

Запись фрагмента выложил сам Соловьёв. В беседе с РБК он сказал, что имел в виду, что смелость Скорцени и Гитлера их не оправдывает, а значит, и оправдания нацизма в его словах не было.

Слова телеведущего вызвали живое обсуждение в соцсетях. Издание "Подъём" приводит слова главы фонда "Холокост" Аллы Гербер, которая назвала Соловьёва "позором" еврейской нации, а также "безумцем и подлецом". "Надо очень долго было думать, годами, наверное, для того, чтобы прийти к такому высочайшему открытию – сравнить оппозиционера, человека, который борется за демократию, с Гитлером", – заявила Гербер.