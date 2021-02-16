Владимир Кара-Мурза заявил о слежке. За ним ездит машина ФСБ

Российский оппозиционный политик и общественный деятель Владимир Кара-Мурза обнаружил слежку за собой в Москве. Об этом он рассказал изданию The Insider.
По словам Кара-Мурзы, сначала люди в штатском ехали за его машиной на автомобиле с номером У 563 СА, а когда он пересел на общественный транспорт, они также проследовали за ним. Кроме того, как утверждает оппозиционер, подозрительные лица подсаживались за соседние с ним столики в кафе.
В расследовательской группе Bellingcat сообщили, что автомобиль с номером У 563 СА закреплён за ФСБ. На одном из фото, опубликованном изданием The Insider, эта машина припаркована возле здания администрации президента России.
Ранее группа Bellingcat обнаружила, что сотрудники ФСБ, следившие за Алексеем Навальным перед его отравлением в прошлом году, систематически отслеживали перемещения оппозиционера Владимира Кара-Мурзы перед тем, как он дважды был госпитализирован с симптомами отравления – в 2015 и 2017 годах.
"Количество совпадающих поездок – семь направлений и четырнадцать рейсов – делает случайное совпадение статистически невероятным. Публичность Кара-Мурзы и картина постоянной слежки обладают значительным сходством с другими попытками покушений этой группы ФСБ", – подчеркнули в Bellingcat.
- В 2015 году Владимиру Кара-Мурзе внезапно стало плохо во время встречи с коллегами. Врачи поставили диагноз "острая почечная недостаточность на фоне интоксикации". Долгое время политик находился в состоянии искусственной комы, был подключен к аппаратам искусственного жизнеобеспечения. Экспертиза, проведенная во Франции, установила значительное превышение нормы содержания тяжелых металлов в организме политика, но российская судебно-медицинская экспертиза не подтвердила отравление.
- В феврале 2017 года оппозиционер был госпитализирован в критическом состоянии в московскую больницу с такими же симптомами, как и в первый раз. Он выжил, хотя врачи говорили, что шансы на это не превышали пяти процентов.
- Сам Кара-Мурза уверен в том, что его хотели убить по приказу российских властей. В интервью Радио Свобода он сказал: "это намеренные отравления, их причиной была моя многолетняя работа по продвижению персональных западных санкций против ближнего окружения Владимира Путина". Кара-Мурза был одним из российских политиков, пролоббировавших принятие "закона Магнитского" в США в 2012 году. Закон позволил ввести санкции против российских чиновников и представителей силовых ведомств, которые, по мнению Вашингтона, нарушают права человека.
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