В Магадане участника нападения на журналиста осудили условно

Суд в Магадане приговорил местного жителя Константина Каторженко к трём годам лишения свободы условно, по обвинению в нападении на главного редактора независимого информационного портала "Весьма" Андрея Гришина. Об этом сообщается на сайте издания.

Во время следствия Каторженко утверждал, что ему заказал избить журналиста депутат городской думы Магадана от партии "Единая Россия". За нападение на Гришина ему обещали заплатить 10 тысяч рублей. Позднее Каторженко отказался от своих слов, а после его сбила машина. С тех пор нападавший утверждает, что из-за аварии потерял память. Депутат, о котором говорил Каторженко, был вызван на допрос. Он отказался отказался давать показания, воспользовавшись 51-й статьей Конституции России.

Суд ранее приговорил другого участника избиения Гришина, Александра Шиловского, к 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно. В разговоре с "Новой газетой" журналист заявил, что сам просил назначить нападавшим наказание без лишения свободы. "Во-первых, серьезных травм мне не нанесли, во вторых – российские колонии – точно не место для исправления преступников. Кроме того, у одного из нападавших – четверо детей," - заявил Гришин. Обжаловать решение суда он не намерен.